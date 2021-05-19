Трудоустройство подростков: при каких условиях родители сохраняют налоговые льготы
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Один из родителей праве сохранить за собой налоговые льготы на ребенка до 19 лет, если он решил поработать летом и продолжает учебу. Но существуют и исключения из этого правила, сообщает Служба госдоходов (СГД, VID).

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Налоговая льгота на иждивенца сохраняется за одним из родителей, если подросток до 19 лет работает в период с 1 июня по 31 августа. В этом случае налогоплательщик не обязан вычеркивать из свой налоговой книжки иждивенца. Льгота также не аннулируется автоматически. Иными словами, за родителем сохраняется льгота — налогом не облагается часть зарплату, а именно 250 евро.

Обязательное условие — подросток должен продолжать учебу в общеобразовательной, профессиональной, специальной или высшей школах.

Исключение — родители, дети (до 19 лет) которых продолжают учебу, но одновременно работают во время учебного года. В этом случае налоговая служба автоматически удаляет иждивенцев из налоговой книжки родителей в тот момент, когда подросток выходит на работу. Если же ребенок увольняется, родители сами должны вновь его внести в список иждивенцев.

Налогообложение подростков


Как поясняют в VID, налогообложение зависит от режима работодателя.

Если школьник (студент) работает на предприятии по общему налоговому режиму, то из зарплаты удерживается подоходный налог (20% или 23%) и взнос обязательного государственного страхования в размере 34,09%. Такие же условия действуют и для микропредприятий.

От социальных взносов освобождены подростки в возрасте до 15 лет.

В остальных случаях 10,5% социальных взносов работника вычитаются работодателем из заработной платы школьника, а 23,59% - работодатель выплачивает из собственных средств.

Еще один важный момент. Подросток вправе работать летом как подавая, так и не подавая налоговую книжку работодателю. С чем разница? При трудоустройстве без налоговой книжки работодатель удерживает подоходный налог в 23%. Переплаченную часть налога можно вернуть с 1 марта будущего года, подав декларацию о доходах.

При трудоустройстве с налоговой книжкой, удерживается подоходный налог в 20% и учитывается прогнозируемый VID размер необлагаемого минимума.

Пример VID: подростку насчитали зарплату в размере 500 евро, к которой применен необлагаемый минимум в 150 евро. Школьник на руки получит 388 евро.

Если же налоговая книжка не подана работодателю, то брутто-зарплата составит 343 евро.

Если же подросток трудоустроен на сезонном сельскохозяйственном предприятии, то ставка подоходного налога составляет 15%, но не менее 0,70 евро за каждый отработанный день. Таким образом можно работать не более 65 календарных дней, а сумма дохода не должна превышать 3000 евро. Подавать налоговую книжку не надо.

Пример VID: подростку начислена зарплата 500 евро, и за день ставка — не менее 4,70 евро. На руки школьник получит 425 евро.

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