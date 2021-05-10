Турция отменит ПЦР-тесты для туристов из Латвии

С субботы, 15 мая, Турция отменяет ПЦР-тест на коронавирус для туристов из Латвии и 16 других стран и регионов. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu и авиакомпания Turkish Airlines.

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С 15 мая для въезда в Турцию не потребуется предъявлять негативный ПЦР-тест туристам из Латвии, Эстонии, Великобритании, Люксембурга, Украины, Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура, Южной Кореи, Израиля и Японии.

Как информирует Turkish Airlines, въезжающим в страну иностранцам (если они не следуют через страну транзитом и старше шести лет) необходимо заполнить специальную форму.

После роста заболеваемости Covid-19 в апреле с 29 апреля по 17 мая власти Турции ввели в стране жесткий локдаун. В этот период закрыты все рестораны и кафе, многие предприятия, действует комендантский час в ночное время и в выходные дни. Гражданам разрешено покидать дома только по уважительным причинам, поездки по стране возможны для местных жителей по специальным разрешениям. Но уже две недели подряд в Турции снижается уровень заражения коронавирусом, поэтому ожидается, что локдаун будет отменен.

Впрочем, на иностранных туристов большинство ограничений не распространяется, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. По его словам, открыты музеи и памятники старины, и "посещать их сейчас еще приятнее, чем раньше". "В определенном смысле быть сейчас туристом в Турции - большое преимущество", - говорит министр. С 1 июня власти Турции намерены официально открыть основной туристический сезон в стране.