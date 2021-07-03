Туристическая ассоциация: интерес жителей к путешествиям растет очень быстро

Интерес латвийцев к путешествиям растёт очень быстро, рассказала в интервью LETA президент Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров и руководитель компании Vanilla Travel Инга Каваца.

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По её словам, за время пандемии специалисты отрасли научились не делать прогнозов, потому что ситуация может существенно меняться за несколько недель. "Мы оптимистичны потому, что без этого нельзя выжить и нельзя принять решение продолжать бизнес. Но прогнозов мы больше не делаем или делаем очень пессимистичные", — признала Каваца.

По её словам, пандемия разделила путешественников на несколько групп. "Есть люди, которые как будто бы и не заметили, что было такое время, и их требования, нужды и мысли о путешествиях не изменились. Есть путешественники, которые сильно поменяли взгляды на то, что хотели бы увидеть в пункте назначения. И именно эти люди сейчас готовы путешествовать", — рассказала она.

Люди, которых описала Каваца, больше думают о личном пространстве и безопасности путешествия, и продумывают, как в случае чего вернуться домой. Тем же, кто спрашивает, когда опять будут доступны все развлечения и всё станет как было, приходится отвечать, что в ближайшее время этого не произойдёт.

"Такие возможности для отдыха, где люди находятся на близком расстоянии друг от друга, очень ограничены. Сейчас доступны спокойные путешествия с осмотром природных объектов. А поездки на концерты, культурные мероприятия и активный отдых сейчас невозможны", — рассказала Каваца.

Интерес к путешествиям сейчас растет очень быстро. "Раньше люди и в мыслях не допускали такой возможности и откладывали поездки на далекое будущее", — отметила Каваца.