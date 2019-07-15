Туристы активно арендуют вильнюсскую квартиру с интерьером времен чернобыльской трагедии

После того как американское телевидение HBO сняло сериал "Чернобыль", который пользуется большой популярностью, в зоне внимания оказалась и Литва, где сняли ряд важных сцен. Вдохновленные этим сериалом вильнюсцы Янина Юсёните и ее возлюбленный Линас Марцишаускас предложили желающим посетить Вильнюс развлечение – возможность вернуться в прошлое и поселиться в квартире с интерьером времен чернобыльской трагедии.

Сериал, посвященный чернобыльской трагедии 26 апреля 1986 года, некоторые сцены которого снимались в столичном районе Фабийонишкес, привлек в Вильнюс немало туристов. Все больше людей хотят в живую увидеть места, где снимали сцены этого фильма, как выглядел быт людей того времени. Вильнюсцы предлагают поселиться в квартире с интерьером того времени за 60 евро в сутки.

"Это квартира моих дедушки и бабушки, но, поскольку моя работа связана с путешествиями, половину времени я провожу в Вильнюсе, а другую часть - в путешествиях. Можно сказать, что я живу в этой квартире, но бываю там редко. Дедушка и бабушка жили там всю свою жизнь и только на лето переезжали в усадьбу", – сказал Линас, который работает фотографом.

Дедушка и бабушка присматривали за квартирой, берегли мебель, дорожили ею, поэтому большая часть вещей находится в идеальном состоянии. После того как Линас унаследовал эту квартиру, у него родилась идея оборудовать ее в уникальном привлекательном для иностранцев стиле, напоминающем о советском времени, однако точки на i расставил именно сериал.

"Сама идея появилась еще до съемок сериала "Чернобыль". Когда я переехал в эту квартиру, она очень понравилась моим друзьям.

Многим современным молодым людям сложно себе представить, что квартиры в таких домах все одинаковые, в них типовая планировка. Мы с друзьями решили попробовать сдавать эту квартиру. Предпринять этот шаг помог сериал "Чернобыль".

Сначала вернули немало вещей из кладовки. Мы их туда вынесли, думали, что они никогда больше не понадобятся. Я очень рад, что мы их не выбросили. В первую очередь это были всевозможные вазочки, салфетки и сервизы", – рассказал DELFI Линас.

Правда, не всю мебель и бытовую технику было легко найти. Одна девушка купила квартиру, в которой были вещи из советского периода. Она стала искать, кому такие вещи могут понадобиться. Друзья прислали ее объявление Линасу и Расе. "Так в квартире появился холодильник "Минск" 1986 года. Он работает безупречно. Только шумит, как будто в доме мурлычет кот. Чтобы его поставить, пришлось вынести новый холодильник", – вспоминает Линас.

"Если хочешь сдавать квартиру в Фабийонишкес и привлечь туристов, не можешь сдавать жилье с евроремонтом, поэтому мы создали своеобразный "музей", который позволит людям пережить нечто новое. Поэтому в шкафах висят советские костюмы и платья, их можно примерить".

Эту квартиру арендуют не только путешественники. Чаще это делают режиссеры, авторы каких-либо проектов и гиды, показывающие туристам Вильнюс. Линас и Раса заметили, что для арендаторов аренда такой квартиры - приключение, а не поиск места для ночлега. Именно потому, что здесь можно найти много советских деталей и атрибутов.

"В Фабийонишкес, особенно после прославившегося сериала, стало проходить много экскурсий. Была и гид, которая возит американцев не только по Старому городу, но и по спальным районам. Но до этого не было квартиры, в которой можно было бы познакомиться с интерьером того времени. Как только гид узнала о появлении такой квартиры, позвонила и забронировала ряд дат. Обычно квартиру бронируют на сутки, но проводят в ней всего несколько часов, едят печенье, пьют чай, слушая историю появления спальных районов.

Обращалось к нам и одно агентство, которое работает с телевидением, оно хотело показывать этот сериал и хотело проводить такие сеансы в нашей квартире под котлеты и другие атрибуты того времени", – рассказал Марцишаускас.

Несмотря на то, что квартира пользуется популярностью, ее владельцы не собираются останавливаться на достигнутом. Они ищут прибор для измерения уровня радиации, которыми пользовались во время Чернобыльской трагедии. С его помощью арендаторы смогли бы измерять уровень радиации в квартире и на улицах в районе в Фабийонишкес.