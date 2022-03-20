TV3: запрет наложен на имущество Авена, а дома Усманова и Ротенберга в Латвии от санкций спаслись

В связи с санкциями Европейского союза (ЕС) и США против России в латвийских банках заморожено более 11 миллионов евро, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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Мазепин, Мордашов и другие богатые россияне являются реальными бенефициарами предприятий, которые составляют существенную часть от находящегося в Латвии госкапитала России. Дружба с Владимиром Путиным позволила этим людям стать миллиардерами.

Латвия не только заморозила счета большинства этих компаний, но и запретила недвижимость, принадлежащую более чем 40 российским предпринимателям в нашей стране. Однако журналисты TV3 выяснили, что дома некоторых семей олигархов спасены от санкций.

Российскому миллиардеру и бывшему сопартийцу Путина Дмитрию Мазепину запрещен въезд в страны ЕС и Великобританию. Все его активы должны быть заморожены в соответствии с законом о санкциях.

Мазепин является владельцем компании по производству минеральных удобрений "Уралхим". Он поддерживает действия РФ, а "Уралхим" является важным источником доходов для России. 24 февраля Мазепин был среди 37 предпринимателей, которые были в Кремле на аудиенции Путина.

Данные Lursoft показывают, что Мазепин является реальным бенефициаром четырех компаний, зарегистрированных в Латвии. Крупнейшая из них - Uralkali Trading - в Латвии в 2020 году имела оборот почти 2 миллиарда евро.

Мазепин также получает выгоду от компании по обработке грузов Ventamonjaks, где в долях через другие предприятия можно найти имя зятя Айварса Лембергса - Яниса Аустриньша. Мазепину также вместе с Рижским торговым портом принадлежит фирма Riga Fertilizer Terminal. Счета всех этих предприятий в латвийских банках заморожены, подтвердили в FKTK.

Суд также запретил использовать принадлежащую олигарху недвижимость на улице Уриекстес в Риге, а также офисное здание Ventamonjaks на улице Дзинтару в Вентспилсе.

Близкие отношения Мазепина с Путиным сказались и на его сыне. Команда Формулы-1 HAAS отказалась от Мазепина в качестве спонсора, а Никита Мазепин лишился возможности участвовать в гонках Формулы-1.

Nekā personīga выяснила, что Никита Мазепин в 2015 году купил квартиру в Риге, на улице Элизабетес 3. Апартаменты площадью в 100 квадратных метров были приобретены за 707 700 евро. Поскольку сын Мазепина также включен в санкционный список ЕС, суд Латвии уже наложил запрет на его имущество в Тихом центре.

3 марта под санкции ЕС попал и так называемый стальной барон Алексей Мордашов. Он также присутствовал на приеме в Кремле 24 февраля, хотя и сказал, что не имеет никакого отношения к нынешней геополитической напряженности. Мордашов является владельцем крупнейшего в России производителя стали "Северстали". Ему принадлежит и частный самолет, и несколько яхт.

Неизвестно, по-прежнему ли свободно передвигается яхта Nord с вертолетной площадкой стоимостью в 500 млн долларов у Сейшельских островов, где судно было замечено в последний раз. Информации о местонахождении самолета Мордашова Bombardier Global 6000 также нет. Однако издание Forbes сообщает, что в Италии "заморожена" вторая яхта олигарха Lady M., которая оценивается примерно в 27 млн долларов.

В Латвии Мордашов является реальным бенефициаром металлургической компании Severstal Distribution. Почти 10 лет назад бывший президент Латвии Андрис Берзиньш наградил Мордашева Латвийским крестом признания. 9 марта Капитул ордена лишил олигарха этой награды.

Последний доступный годовой отчет показывает, что компания Мордашова Severstal Distribution в Латвии работает с оборотом в 700 млн евро и насчитывает около 200 сотрудников. Прибыль компании в 2020 году составила почти 29 млн евро. По данным FKTK, в настоящее время счета компании в латвийских банках заморожены.

Мордашов также владеет туристической компанией TT Baltics, ее активы заморожены.

В суд направлена ​​информация о двух объектах, принадлежащих Severstal Distribution. На землю и здания на Бривибас гатве, чья стоимость оценивается в несколько миллионов евро, наложен запрет. Так же и с недвижимостью на улице Браслас.

Под санкции попал и владелец российского Альфа-банка Петр Авен. У внука латышского красного стрелка нет бизнеса в Латвии, однако он в 2012 году сомнительным путем получил латвийское гражданство. Чтобы лишить Авена гражданства, необходимо изменить закон. Оперативнее дела обстояли с высшей государственной наградой - Авен были лишен Ордена трех звезд.

В Латвии Авен занимался благотворительностью - жертвовал деньги на музыку, искусство. Год назад фонд Aven Foundation приобрел здание бывшего банка на улице Кр. Валдемара 19. Сейчас суд уже наложил запрет на это имущество.

Фонд Авена также жертвовал деньги медучреждениям, в том числе Мадонской больнице.

Как сообщил зампредседателя Мадонской краевой думы Айгарс Шкелс, до событий 24 февраля сотрудничество с муниципалитетом Мадоны было хорошим.

"Возможно, не с самим господином Авеном, а с его фондом, который внес значительный вклад в развитие нашей больницы", - заявил Шкелс.

В Мадонском крае у Авена есть и частные интересы. Миллиардеру принадлежат огромные территории вокруг Малого и Большого озер Клаугю.Пять лет назад здесь был построен эксклюзивный комплекс жилых и рекреационных зданий, известный как Klauģu muiža. Стоимость недвижимости оценивается примерно в 11 млн евро.

Имущество юридически состоит из 30 участков земли. Некоторые из них принадлежат компании Abacus (Cyprus) Limited, зарегистрированной на Кипре. Авен является бенефициаром оффшорной компании. Суд наложил на все имущество олигарха в Мадонском крае запретительный знак.

Как пояснила судья Видземского районного суда Байба Цауните, это означает, что если человек или компания хотят переписать, заложить, сдать в аренду свою недвижимость, эта отметка препятствует любой добровольной консолидации.

На данный момент заморожены банковские счета компаний, связанных с недвижимостью в Мадонском крае ( Klauģu muiža RE, Klauģu muiža и Ezermaļu mežu īpašumi), а также наложен запретительный знак на принадлежащие фирмам транспортные средства. Сотрудникам будет разрешено платить текущую зарплату и платить налоги, но содержание зданий на озерах Клаугю и впечатляющей территории Авена в будущем может быть затруднено. Научный сотрудник местного музея Индулис Звиргздиньш предложил обустроить там реабилитационный центр для украинских солдат.

"С человеческой точки зрения, идея священна и приветствуется, но на данный момент она немного утопична, даже если муниципалитет хочет этого, недвижимость по-прежнему находится в частной собственности и еще не отнята у господина Авена. И это может быть только воля господина Авена", - заявил Айгарс Шкелс.

Запрет на полеты и регистрацию наложен на вертолет Bell 429. Ранее он использовался не только для перевозки Авена, но и сдавался в аренду для коммерческих рейсов.

Наряду с Авеном под санкциями США и ЕС находится другой владелец Альфа-банка Михаил Фридман. Он также входит в санкционный список Великобритании.

В Латвии Фридман два года назад приобрел недвижимость на улице Эрглю в Юрмале за пять с половиной миллионов евро. Через фирму на Кипре он кредитовал дом в Майори. Счета Seagull Investments в Латвии заморожены, но продать не получилось большую часть квартир на морском побережье.

Однако никакие запреты не коснутся семейной виллы самого популярного путинского олигарха Алишера Усманова в Юрмале.

Дом на улице Капу 51 в Меллужи почти за 4 млн евро купили жена миллиардера Ирина Винер и ее сын Антон, о котором российские СМИ пишут, что Усманов его усыновил.

В Минюсте подчеркивают, что, поскольку имена жены и приемных детей Усманова не числятся в санкционных списках, на это имущество запрет не распространяется. Требуются доказательства того, что дом фактически используется или управляется подсанкционным лицом.

Точно так же до сих пор не наложено никаких ограничений на семейную собственность другого олигарха и друга детства Путина, Бориса Ротенберга. Роскошная вилла Safīri недалеко от Балтезерса в Ропажском крае принадлежит компании IMNI, которую Ротенберг переписал на своего сына Романа после аннексии Крыма. Компания была основана в 2012 году с уставным капиталом 700 000 евро. Покупка дома зарегистрирована днем ​​позже. 40-летний Ротенберг находится в санкционном списке США. Он является вице-президентом Газпромбанка, отвечает за привлечение клиентов и вице-президентом хоккейного клуба СКА, а недавно был назначен тренером клуба. Роман Ротенберг имеет финское гражданство.

Три человека уже пытались обойти санкции и подать заявку на внесение изменений в Реестр предприятий, чтобы они не считались бенефициарами тех или иных компаний. В настоящее время информацию проверяет Служба государственной безопасности, которая подтвердила расследование, но не дала дальнейших комментариев.