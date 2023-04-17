В airBaltic объяснили, почему рейсы авиакомпании задерживаются все чаще

Пользователи социальной сети Facebook жалуются на задержки рейсов авиакомпании airBaltic. В итоге опаздывают все – самолёты на вылет, пассажиры – на отдых или работу. Что происходит, выяснила передача "Новый день", сообщает rus.lsm.lv.

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В компании airBaltic подтвердили, что наблюдается возрастающая тенденция задержек рейсов. Есть несколько причин.

"Во-первых, забастовки, например, во Франции, Италии и Германии. Мы стараемся облетать зоны, которые во время забастовок не регулируются, но приходится тратить больше топлива, - говорит представитель airBaltic Аугустс Зилбертс. - Во-вторых, начало летнего сезона. Чем больше полётов, тем больше пробок. К тому же из-за Covid-19 до сих пор чувствуется дефицит сотрудников на некоторых позициях. Третья проблема – техническая ситуация флота. На нашу работу сейчас влияют производители двигателей и те, кто занимается технической поддержкой. Если обычно обслуживание двигателя занимало 8 недель, сейчас – аж до 8 месяцев".

Из-за слишком долгого технического обслуживания авиакомпании даже пришлось арендовать самолёты. При этом в этом году к летнему сезону авиакомпания открыла новые дополнительные рейсы. "Мы считаем, что можем справиться со спросом. Нужно смотреть, как ситуация будет развиваться", - продолжает Зилбертс.

Когда всё это могут исправить? "К сожалению, это не зависящие от нас обстоятельства. Никаких сроков, когда проблемы могут решиться, мы обозначить не можем. Мы делаем всё, чтобы выполнить рейсы. Надеемся, в скором времени ситуация улучшится. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорит представитель airBaltic.

Важно отметить – если вам пришло сообщение о задержке рейса, приехать в аэропорт всё равно нужно без опозданий. Иначе есть шанс на рейс не попасть.