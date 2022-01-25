В апреле появится регулярный рейс из Риги в Анталию
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С апреля этого года авиакомпания SunExpress будет предлагать новый регулярный пассажирский маршрут из Риги в Анталию (Турция). SunExpress – это совместное предприятие авиакомпаний Turkish Airlines и Lufthansa Group.

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В прошлом году компания уже выполняла нерегулярные или чартерные рейсы из аэропорта "Рига" по маршруту Рига–Анталия. Учитывая стабильный спрос на маршрут, в этом году он станет регулярным – в летний период пассажирам будет доступно до шести еженедельных рейсов из Риги и в Ригу. Авиакомпания уже приступила к торговле билетами на новый маршрут.

Несмотря на то, что рейсы Рига–Анталия совершаются только в летний сезон, Анталия была десятым по популярности пунктом назначения из Риги. В летний сезон четыре оператора нерегулярных перевозок из Риги в Анталию совершали в среднем восемь рейсов в неделю, а в самый активный период – до 14 рейсов в неделю, осуществив перевозку 71 тысячи пассажиров.

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