В декабре настроение предпринимателей оставалось негативным во всех отраслях

И в декабре 2021 года настроение предпринимателей было ниже нуля во всех сферах бизнеса, свидетельствуют данные опроса предпринимателей, проведенного Центральным статистическим управлением.

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Индикаторы настроения в бизнесе в декабре 2021 года оставались негативными, но несколько улучшились в розничной торговле и сфере услуг, в промышленности остались стабильными, а в строительстве продолжали ухудшаться.

Согласно сезонно выровненным данным, индикатор уверенности в розничной торговле в декабре составил минус 1,2. По сравнению с ноябрем этот показатель улучшился на 2,8 процентных пункта. Почти во всех подотраслях розничной торговли настроения негативные.

По сравнению с ноябрем снижение произошло в торговле как продовольственными, так и непродовольственными товарами, где индексы доверия снизились до минус 8,2 и минус 20,1 соответственно. Самыми пессимистичными в декабре были продавцы топлива (минус 34,8). С другой стороны, настроения предпринимателей в торговле автомобилями значительно улучшились по сравнению с предыдущим месяцем и достигли положительного значения (5,6), а в сфере продажи, ремонта и обслуживания автозапчастей снизились на четыре процентных пункта и уже второй месяц остаются отрицательными (минус 13,9).

В декабре 16% торговых компаний заявили, что не ощущают каких-либо ограничений в своем бизнесе. Этот показатель существенно не меняется уже три месяца подряд. С другой стороны, 45% торговцев указали, что их экономическая активность значительно ограничена влиянием Covid-19, что на пять процентных пунктов меньше по сравнению с ноябрем.

Также в сфере услуг в декабре 2021 года, настроения предпринимателей немного улучшились, но индексы уверенности по-прежнему отрицательные (минус 0,7). По сравнению с ноябрем показатель увеличился на 1,8 процентных пункта.

Как обычно, индикаторы настроений значительно различаются по секторам услуг в зависимости от специфики сектора, сезонных эффектов и степени, в которой пандемия Covid-19 влияет на сектор.

Предпринимательские настроения продолжают значительно ухудшаться в секторе размещения туристов, где уверенность упала еще на 15 процентных пунктов по сравнению с ноябрем — до минус 65. Значительное снижение на 20 процентных пунктов произошло в услугах туристических агентств и туроператоров, где с марта по ноябрь настроение предпринимателей было позитивным, а в декабре опустилось ниже нуля (минус 20,9).

Наиболее оптимистично были настроены в рождественский месяц почтовые и курьерские службы (35,8). В целом в декабре настроение было позитивным в девяти из 30 опрошенных подсекторов сектора услуг.

Почти треть или 29% респондентов в сфере услуг в декабре не сталкивались с факторами, ограничивающими экономическую активность. По сравнению с ноябрем их доля увеличилась на два процентных пункта. Доля респондентов, которые говорят, что "Covid-19" является основным препятствием для успешной экономической деятельности, остается стабильной — на уровне 28% третий месяц подряд.

Уровень уверенности в строительстве в декабре 2021 года составил минус 13,3, что на 0,7 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

В декабре строительная отрасль больше всего пострадала от погоды — на этом указали 43% респондентов, что в два раза больше, чем в предыдущем месяце.

Индикатор уверенности в производственном секторе в декабре составил минус 1,7, увеличившись на 0,2 процентных пункта по сравнению с ноябрем.