В ЕС вступили в силу новые правила, оберегающие потребителей от мошенничества в интернете

В Евросоюзе вступили в силу новые правила защиты потребителей в интернете. Штрафы за их невыполнение могут составлять не менее 4 процентов от годового оборота фирм-нарушителей, пишет Deutsche Welle.

Европейский союз в целях усиления борьбы против "мошенников и онлайн-обманщиков" ввел новые правила защиты потребителей в интернете (New Deal for Customers). Они вступили в силу во вторник, 7 января, сообщается на сайте Европейской комиссии. Компании, работающие в ЕС, могут быть подвергнуты серьезным санкциям за их нарушение.

Невыполнение этих правил "может стоить компании большого штрафа в размере не менее 4 процентов от годового оборота", предупредил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По словам зампредседателя Еврокомиссии Веры Юровой, "новые правила дадут потребителям в цифровом мире такую высокую защиту, какую они по праву заслуживают". Юрова призвала страны ЕС принять новые правила "без промедления". На это отведен срок до двух лет.

Среди прочего новые правила запрещают продавцам использовать ботов для оптовой покупки билетов на концерты или спортивные мероприятия с целью перепродажи по завышенной цене. Также запрещено размещать на сайтах фальсифицированные отзывы потребителей, а в случае указания на снижение цен полагается указывать, какой была цена на товар или услугу за 30 дней до этого.

В мае 2018 года вступили в силу Нормы общей защиты данных ЕС (General Data Protection Regulation, GDPR), наделяющие пользователей интернета правом знать, какие данные о них сохранены онлайн и как они используются. До этого времени во всех государствах Евросоюза действовали национальные нормы, которые базировались на общих установках ЕС, разработанных в 1995 году, но существенно отличались от страны к стране.