В Эстонии появились два ресторана со звездой "Мишлен": где их искать?

Звезда "Мишлен" для ресторана — это как "Оскар" для актера, о ней мечтают все заведения мира. Но получить эту международную оценку совсем не просто. Однако эстонским ресторанам это удалось, сообщает эстонский портал Delfi.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Эстония стала 37-й страной, в которой появились рестораны отмеченные звездами "Мишлен". Еще десять лет назад представители ресторанного гида "Мишлен" даже не рассматривали наших северных соседей в качестве одного из мест, где могли бы найтись подобные рестораны. Все изменилось пять лет назад, когда представители гида сами связались с эстонской стороной и началась кропотливая работа по выявлению самых лучших.

Ресторанный справочник гид "Мишлен" (The MICHELIN Guide) рекомендует более 15 000 признанных ресторанов, из которых примерно пятая часть отмечена звездами. И вот сегодня список лучших заведений мира пополнился и эстонскими ресторанами. Работа по их отбору в Эстонии шла в течение последних четырех лет и носила неофициальное название "Воландеморт". По словам директора Центра развития туризма Эстонии Лийны Марии Лепик, о приходе "Мишлен" в Эстонию знали всего десять человек.

"Конфиденциальность очень важна для "Мишлен", — продолжает Лепик. — Детективы ресторанного справиочника должны были быть незаметными, как во внешности, так и в поведении, чтобы никто не понял, кто они такие и чем занимаются. Это люди разного возраста, пола и 50 национальностей. Есть ли среди них эстонцы, я не знаю".

В итоге, вчера, 25 мая, в торжественной обстановке было объявлено, что за выдающуюся кухню одна звезда "Мишлен" присуждается ресторану "180° by Matthias Diether" и ресторану "Noa Chef Hall". Оба они расположены в Таллине.

Отдельно отмечены:

ресторан Lahepere villa в Клогаранна (небольшое местечко в Харьюском уезде) - по мнению экспертов, здесь лучший уровень уровень обслуживания.

в Клогаранна (небольшое местечко в Харьюском уезде) - по мнению экспертов, здесь лучший уровень уровень обслуживания. Лучший сомелье, по версии "Мишлен", работает в ресторане Noa Chef's hall - им стал Роберт Пылд.

- им стал Роберт Пылд. Лучшими ресторанами в категории "Bib Gourmand Award" (определяет рестораны с хорошим соотношением цены и качества) названы Fellin в Вильянди, Härg , Lore bistroo , Mantel ja Korsten , Noa .

в Вильянди, , , , . Лучшим молодым шеф-поваром в категории "Young chef 2022" стал Яанно Лепик из Lore bistroo .

. Победителями в категории Green Star (за экологичность) стали рестораны Fotografiska и Põhjaka manor в Мяэкюла (микрорайон в Таллине).

и в Мяэкюла (микрорайон в Таллине). Кроме того, 24 эстонским заведениям были присуждены тарелки "Мишлен". Мишленовская тарелка – заведения, которые не дотягивают до уровня звезд, но достойны внимания. В Эстонии таким образом отмечены следующие рестораны: Fii, 38, CRU, Gianni, Fotografiska, Hõlm, Joyce, Lee, Horisont, Lahepere villa, Mere 38, Moon, Mon Repos, Paju villa, Põhjaka manor, Pull, Puri, R14, Rado, Ruhe, Smak, Tchaikovsky, Tuljak, Wicca.



Лучшие рестораны гида "Мишлен" объявляются каждый год. Наивысшим признанием является "звезда Мишлен", максимальное количество возможных "звезд" - три. Если ресторан не получает "звезд", но все-таки находится на хорошем уровне, он будет отмечен в путеводителе.

Категории:

* Одна звезда — очень хороший ресторан в своей категории (17,4% из всех ресторанов гида "Мишлен").

** Две звезды — отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута (3,2% из всех ресторанов гида "Мишлен").

*** Три звезды — великолепная работа шеф-повара, ради этого есть смысл предпринять отдельное путешествие в страну (0,9% из всех ресторанов гида "Мишлен").