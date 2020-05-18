В июле Finnair возобновит полеты по нескольким десяткам направлений, включая Ригу

Финская национальная авиакомпания Finnair в июле возобновит полеты из Хельсинки по нескольким десяткам направлений, включая Ригу, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, сообщила авиакомпания в понедельник.

"Если говорить о европейских маршрутах, Finnair сосредоточится на наиболее важных центрах", - говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что в июле компания возобновит рейсы в Берлин, Брюссель, Будапешт, Цюрих, Дюссельдорф, Дублин, Эдинбург, Франкфурт, Гетеборг, Гамбург, Копенгаген, Лондон, Малагу, Манчестер, Москву, Мюнхен, Осло, Париж, Прагу, Ригу, Санкт-Петербург, Стокгольм, Таллин, Вильнюс, Вену и Женеву.

В августе Finnair планирует возобновить полеты в Барселону, Милан, Мадрид, Рим и Варшаву.

В июле авиакомпания планирует возбновить и дальние рейсы в Азию - Пекин, Шанхай, Гонконг, Сеул, Сингапур, Бангкок и три пункта назначения в Японии - в Токио (аэропорт Нарита), Осаку и Нагою.

В августе Finnair планирует возобновить полеты в Дели.

Также а августе авиакомпания планирует возобновить полеты в Нью-Йорк и токийский аэропорт Ханеда.

Пассажиры Finnair будут обязаны носить маски по крайней мере до конца августа, сообщила представитель авиакомпании агентству AFP.