В Латвии до конца года объявлен энергетический кризис в сфере поставки нефтепродуктов

До 31 декабря этого года в Латвии объявлен энергетический кризис в сфере поставок нефтепродуктов, следует из распоряжения Кабинета министров, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Распоряжением установлено, что Государственный кризисный центр по энергетике является учреждением, ответственным за координацию деятельности в период государственного энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов.

В распоряжении также говорится, что разрешен выпуск на рынок резервов безопасности нефтепродуктов, и устанавливается обязанность для держателей запасов нефтепродуктов в Латвии подготовить нефтепродукты к такому выпуску. При этом предусмотрено, что лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов, а также поставщики критически важных услуг имеют право обращаться в Государственное бюро строительного контроля за разрешением на закупку нефтепродуктов из резервов безопасности нефтепродуктов, если констатирован факт недоступности нефтепродуктов на рынке.

Исполнение распоряжения доверено Государственной полиции и Службы государственных доходов. Эти учреждения должны обеспечивать, чтобы нефтепродвкты не выводились из Латвии и выдавали согласно решениям

Распоряжение будет выполнять Государственная полиция и Служба государственных доходов, следя за тем, чтобы нефтепродукты не вывозились из Латвии и выдавались в соответствии с решениями Государственного бюро строительного контроля

Как уже сообщалось, в четверг, 14 апреля, правительство согласилось с тем, что розничные продавцы топлива и поставщики критически важных услуг смогут в случае необходимости закупать топливо из государственных резервов.

Министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) отметил, что такое распоряжение правительства обеспечит решение в случае каких-либо волнений или сбоев на рынке топлива. Сейчас в Латвии есть запасы нефти, которые позволили бы национальной экономике функционировать в течение 90 дней.

В то же время министр констатировал, что текущая ситуация в сфере торговли топливом стабильна и сообщений о том, что поставки могут быть прекращены, нет. Однако в текущей геополитической ситуации есть риски.