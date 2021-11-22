В Латвии лыжные трассы уже совсем скоро могут открыться для посетителей

В Латвии температура воздуха медленно опускается ниже нуля, а где-то уже выпал первый снег. Именно сейчас лыжные трассы в Латвии начали активно готовиться к сезону, сообщает "ReTV Ziņas".

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В эти дни на латвийских лыжных трассах идет интенсивная работа. Если другие трассы ждут более стабильных погодных условия, то на трассе "Гайзинькалнс" уже начали пускать искусственный снег.

По словам владельца комплекса отдыха Gaiziņš Юриса Страдиньша, утром до него нельзя было дозвониться, поскольку всю ночь трассу покрывали снегом, завершено покрытие половины трассы. Комплекс активно готовится к сезону и к началу декабря уже мог бы начать работу.

Как журналистам рассказал директор лыжного центра "Жагаркалнс" Марис Звинис, современный человек очень требователен, поэтому для того, чтобы посетитель захотел кататься на лыжах, необходимо иметь большой спектр услуг. Эта трасса также интенсивно готовится к зимнему сезону. По словам Звиниса, подготовка идет уже с сентября.

Несмотря на пандемию, прошлый сезон был финансово благоприятным для лыжных трасс, поскольку многие места развлечений были закрыты, поездки за рубеж ограничены, поэтому многие жители отправились наслаждаться местными трассами. Во время пандемии было создано лыжное приложение, в котором можно было оставить заявку и отправиться кататься на лыжах.

Как сообщили в лыжном центре "Жагаркалнс", в этом году упомянутая система останется.

"У нее было много плюсов. Мы могли заранее знать количество посетителей в конкретные дни и часы, что помогало четко подготовить число сотрудников. Могли подготовиться, не было загруженных часов как раньше", - заявил Звинис.

В прошлом году маленькие лыжные трассы пережили рассвет, поскольку из-за ограничений жители посещали все горы Латвии.

По словам управляющей Rēķu kalns Агриты Озолини, лыжников "разбросало" по всем горам страны, не только по ближайшим к Риге.

Содержание лыжной трассы требует больших затрат и хороших погодных условий, чтобы вложения окупились. В связи с ростом цен на электричество и другие ресурсы расходы выросли - с этим придется считаться и лыжникам.

Звинис подчеркнул, что цены на услуги будут пересмотрены, но пока нельзя прогнозировать, на сколько они вырастут. Он заявил, что, вероятно, как минимум на 15%.

На то, что все стало значительно дороже, указывают и представители других лыжных трасс.

Руководитель лыжного центра "Риекстукалнс" Эрвинс Кишуро подчеркнул, что затраты на производство искусственного снега окупятся в течение нескольких недель. По его словам, расходы значительные, поскольку производство снега основано на электроэнергии.

Как подтвердили опрошенные представители лыжных трасс, мало того, что на горе лежит снег. Сначала необходимо, чтобы за окном был снег и у людей было ощущение зимы. Однако не исключено, что первые трассы откроются уже совсем скоро.