В летнем сезоне airBaltic предложит полеты по 96 маршрутам
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Латвийская авиакомпания airBaltic с июля начнет полеты по новым маршрутам из Риги в Валенсию (Испания), Пизу (Италия) и Кос (Греция). В этом летнем сезоне авиакомпания предложит полеты по более чем 96 маршрутам из стран Балтии, в том числе восемь новых направлений из Риги.

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Этим летом airBaltic в целом предлагает полеты в семь пунктов назначения в Италии, шесть в Греции и пять в Испании, а также ряд других направлений (все маршруты - по ссылке).

Кроме того, в среду, 28 мая, airBaltic начала свою первую кампанию летней распродажи, которая продлится до 5 мая. Пассажирам предлагаются специальные цены на полеты по отдельным маршрутам с мая по октябрь. В рамках кампании airBaltic предлагает низкие цены на полеты по популярным летним маршрутам: Малага и Барселона в Испании, Афины, Ираклион, острова Родос и Санторини в Греции.

"По мере улучшения показателей вакцинации по всей Европе мы видим, что спрос на полеты с целью отдыха растет. Например, Греция уже приглашает туристов, не требуя от них по прибытии самоизоляции. Поэтому airBaltic начнет в этом сезоне полеты в новые солнечные регионы для отдыха, улучшив предложение рейсов из стран Балтии", - сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

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