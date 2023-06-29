В Риге обокрали пакоматы Omniva, подозреваемые установлены
Foto: LETA

В конце мая и начале июня пять раз были обворованы пакоматы Omniva, расположенные в микрорайонах Иманта и Ильгюциемс в Риге.

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На этой неделе Omniva опубликовала на своей странице в Facebook запись с камер видеонаблюдения, где видно, как два человека взламывают дверцы ячеек и обворовывают пакоматы. Предприятие обратилось к возможным свидетелям случившегося.

Представитель Omniva Янис Анджанс порталу Delfi сообщил, что пока идет расследование, предприятие не может давать более подробные комментарии. Одновременно он подчеркнул, что во всех этих случаях компания в полном объеме возместила клиентам ущерб.

Государственная полиция уже установила личности подозреваемых. По факту начат уголовный процесс.

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