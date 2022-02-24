В санкционный список попал Альфа-банк, частично принадлежащий гражданину Латвии Петру Авену

В опубликованном президентом США Джо Байденом санкционном списке оказался и Альфа-банк, чей совладелец и председатель совета директоров одноименной банковской группы Петр Авен 6 лет назад получил гражданство Латвии. Санкции, наложенные на Альфа-Банк - не самые суровые, ограничения распространяются только на долги и уставной капитал.

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Портал Delfi связался с министерством внутренних дел по поводу статуса гражданства Авена — ответ будет опубликован, как только его получим.

Ранее передача De Facto сообщила, что Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) в конце 2020 года закрыло уголовное дело, в котором расследовалось, не получил ли Авен гражданство в 2016 году за взятку главе Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Вилнису Екабсонсу. KNAB дачи взятки не выявил, но попросил Министерство внутренних дел устроить служебную проверку о возможном нарушении процедуры получения гражданства Петром Авеном.

На гражданство Латвии внук латышского стрелка Авен смог претендовать на основании нормы Закона о гражданстве, которая предусматривает, что гражданином может стать латыш, чей предшественник постоянно проживал на территории Латвии в период с 1881 года до дня оккупации Республики Латвия 17 июня 1940 года. При этом претендент должен доказать свою принадлежность к государствообразующей нации и уровень владения латышским языком, что проверяется комиссией при УДГМ.

De facto сообщили, что экзамен по латышскому языку Авен сдавал дважды. Как позже свидетельствовал KNAB член экзаменационной комиссии, филолог, "было ясно, что Авен не знает языка и не понимает, что он говорит". Член той же комиссии, историк, показала, что после экзамена в апреле 2016 года возражала против оценки, поставленной Авену. Однако глава комиссии навязал свое мнение двум другим членам — Авен получил необходимое количество баллов в тесте, рассказали в передаче на ЛТВ.

Публично доступная информация показывает, что 2020 год Альфа-Банк отработал с прибылью 1,35 миллиардов долларов. В рейтинге богатейших людей России Forbes.ru за 2021 год банкир находится на 30-м месте с состоянием 5,3 млрд долларов.

В Латвии Петр Авен известен и своей активной меценатской деятельностью. Созданный им и его супругой фонд "Поколение" сделал существенные вложения в сферу детского здравоохранения, культурного обмена между Латвией и Россией, выдавал стипендии и гранты в области науки. В частности, он подарил концертный рояль Steinway&Sons стоимостью 120 тысяч евро маэстро Раймонду Паулсу — инструмент установлен в Первой студии Латвийского радио.

В марте 2021 года появилось сообщение о том, что Авен за 3,36 млн евро приобрёл для своей коллекции искусства здание в центре Риги, напротив Национального художественного музея, чтобы устроить там музей - он должен открыться в 2025 году.