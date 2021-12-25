В следующем году продолжится подорожание молочных продуктов

В 2021 году группа молокоперерабатывающих предприятий Food Union повысила цены своих продуктов в среднем на 10%, однако по-прежнему не смогла компенсировать увеличение затрат, и это, скорее всего, будет влиять на рост цен продукции и в дальнейшем, сообщила агентству LETA гендиректор Food Union в Латвии Ирена Холодная.

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"Ожидается, что рост затрат на производство продукции и, соответственно, рост цен на продукты на полках магазинов негативно повлияет на покупательную способность в конце этого года и начале следующего", — сказала Холодная. Она отметила, что на цены молочных продуктов в основном влияет рост цен на молоко и молочные сырье, а также на электроэнергию и топливо.

В то же время Холодная напомнила, что цены продуктов на полках магазинов определяют и розничные торговцы.

На вопрос о показателях деятельности Food Union в этом году, гендиректор компании ответила, что финансовые показатели за год еще не обобщены, однако существенного роста в этом году не ожидается с учетом пандемии Covid-19 и повышения цен.

В прошлом году Food Union, в который входят предприятия Rīgas piena kombināts и Valmieras piens", работал с оборотом в размере 109,7 млн евро, что на 11% больше, чем годом ранее.

Председатель правления Латвийского центрального союза молокопереработчиков Янис Шолкс заявил агентству LETA, что ситуация в молочной промышленности из-за высоких затрат на сырье и энергоресурсы в настоящее время трагична, переработчики молока работают ниже себестоимости и возможно банкротство ряда предприятий.

Он отметил, что до пандемии закупочные цены на молоко были стабильными — около 30 центов за килограмм, а сейчас достигли уже 35,8 цента. По прогнозам в декабре закупочная цена молока увеличится до 38 центов за килограмм, а в начале следующего года — до 40 центов.

"Ничто не свидетельствует о том, что в январе или в феврале что-то изменится в лучшую сторону, то есть закупочная цена, возможно, достигнет 40 и более центов", — сказал Шолкс.

Кроме того, кризис в отрасли усиливает рост цен на энергоресурсы, логистику и упаковку.