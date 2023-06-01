В Вильнюсе вступают в силу новые ограничения для электросамокатов

В целях повышения безопасности участников столичного дорожного движения Вильнюсское городское самоуправление с 1 июня вводит меры, направленные на решение наиболее острых проблем, связанных с электросамокатами, пишет ru.delfi.lt.

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Для обеспечения большего порядка и повышения безопасности на улицах с 1 июня вводится запрет на движение электросамокатов и велосипедов на самых оживленных туристических улицах города: Вильняус, Пилес и Савичяус. На этих улицах появятся знаки, запрещающие использование самокатов и велосипедов. В Старом городе, в некоторых местах Науяместиса и Шнипишкес в летнее время планируется установить специальные стоянки для электросамокатов, где жители, пользующиеся услугами шеринговых платформ, должны будут оставлять арендованные электросамокаты.

С мая уже действуют ограничения скорости для электросамокатов – в Старом городе и на мостах самокатчики должны двигаться со скоростью не более 12 км/ч.

Также к концу этого года шеринговые компании обязаны ввести для электросамокатов идентификационные номера, которые позволят остальным участникам дорожного движения на расстоянии идентифицировать электросамокаты и сообщать поставщикам услуг не только о ненадлежащей парковке, но и о превышении скорости, использовании самоката одновременно двумя лицами, вождении в запретной зоне или о иных нарушениях.

Как сообщалось, в Латвии на портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за запрет аренды электросамокатов в Латвии. В качестве представителя инициативы указана Даце Тиллере. Она призвала "восстановить безопасность на тротуарах и улицах", запретив прокат электросамокатов в Латвии.

Тиллере пояснила, что такой запрет не будет распространяться на электрические самокаты в целом. То есть, лица, владеющие этими транспортными средствами, смогут и дальше ими пользоваться, взяв на себя полную ответственность за свое транспортное средство и навыки вождения, и, соблюдая все установленные в стране правила дорожного движения.

В свою очередь, 25 мая, Сейм во втором чтении поддержал поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают более крупные штрафы или новые обязанности для водителей электросамокатов, велосипедов и велорикш.

Также планируется увеличить штраф за вождение в нетрезвом виде для водителей электросамокатов, если концентрация алкоголя в крови составляет от 0,5 до одного промилле. Кроме того, планируется увеличить максимально возможный штраф для велосипедистов и водителей электросамокатов за другие нарушения.

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За последние три года в Латвии количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось в четыре раза. Согласно данным Государственной полиции, в 2020-м были зафиксированы 102 аварии, в 2021-м — 293, в 2022-м — 415 аварий. В прошлом году в ДТП с участием самокатов пострадали 312 человек, из них 25 получили тяжелые травмы. За три года в авариях с участием самокатов в Латвии погибло четыре человека.