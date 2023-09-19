Вернутся ли маршрутки на улицы Риги?
Foto: Rīgas mikroautobusu satiksme

Ровно год как с улиц Риги исчезли микроавтобусы, соединявшие разные районы столицы и курсирующие быстрее, чем рейсовые автобусы Rīgas satiksme, что особенно актуально для жителей отдаленных районов. Тогда Рижская дума говорила: это временно. Delfi поинтересовались у столичных властей, вернутся ли маршрутки на рижские улицы и не ищется ли какое-то другое решение, чтобы ускорить передвижение по городу?

В сентябре прошлого года суд признал пассажирского перевозчика SIA Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS), осуществляющего перевозки по Риге на "синих" и "оранжевых" бусах, неплатежеспособным. Микроавтобусы RMS курсировали по 11 маршрутам в Риге.

С 2020 года общие убытки Rīgas mikroautobusu satiksme составили почти четыре с половиной миллиона евро. Сначала компании была дана возможность пройти процесс правовой защиты и представить суду план действий по спасению от неплатежеспособности, но это сделать не удалось.

Столичные власти уверяли, что маршрутками пользовались всего 2,5% столичных пассажиров, остальные предпочитали транспорт Rīgas satiksme. Однако вопрос о том, а не вернуть ли микроавтобусы рижанам, постоянно поднимается в социальных сетях.

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