Вместо Дубая и Турции. Погода становится важным преимуществом для развития сферы туризма в Латвии

Именно в Европе температура воздуха поднимается быстрее, чем в среднем по миру, что, несомненно, касается и Латвии. Поэтому Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР, LIAA) подчеркивает преимущества нашего климата в коммуникационных кампаниях и различных форматах сотрудничества с туроператорами, представителями зарубежных СМИ и создателями контента социальных сетей. Об этом пишет Diena.

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Особенно это подчеркивается в ОАЭ и других странах с жарким климатом. "Наша зеленая природа и чистые воды - хорошие аргументы для тех стран, где большая часть территории покрыта пустыней или летом все выгорает", - говорит директор отдела туризма ЛАИР Инесе Ширава.

Директор Latvia Tours Иева Кейша также отмечает, что климатический аспект используется в некоторых предложениях, но не во всех. "Изменения климата касаются всего мира, поэтому непрофессионально было бы обещать конкретные погодные условия, ведь точно предсказать погоду даже в рамках одного сезона сложно, если не невозможно", - говорит Кейша. Однако отмечается, что в долгосрочной перспективе погода может стать одним из преимуществ Латвии, только те, кто работает над имиджем страны, должны правильно разыграть эту карту. Кейша говорит, что, например, жители Дубая, Ближнего Востока, Североафриканского региона и Турции хотят наслаждаться климатом Латвии (как они себе его представляют). Жителям этого региона часто кажется, что летом в Латвии 10-15 градусов тепла. В этом регионе Латвия известна как место, где летом прохладно, а зимой, как и в Финляндии, везде лежит снег.

Latvia Tours упоминает об этом в рекламе и маркетинговых материалах, но не с большим акцентом, потому что погода в Латвии бывает переменчивой и может разочаровать. По мнению Кейши, нужно больше акцентировать внимание на том, что у нас есть все четыре времени года.

Говоря о тенденциях в туристической отрасли, Ширава отмечает сдвиг поездок во времени. Жаркая летняя погода заставляет людей сместить свое внимание к путешествиям вне летнего сезона или выбирать страны с более умеренным климатом в качестве летнего направления. Люди все чаще едут в страны Южной Европы весной и осенью. Это могло бы продлить сезон активного туризма, от чего, безусловно, выиграла бы и Латвия.