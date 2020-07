Вместо Visa и Mastercard: в Европе появится новая платежная система

В ближайшие два года в ЕС появится новая общеевропейская платежная система European payments initiative (EPI). О начале ее разработки на этой неделе объявили 16 крупнейших банков из Франции, Германии, Бельгии, Испании и Нидерландов, пишет Euronews.

Разговоры о создании единой платежной системы, по крайней мере, в зоне евро велись уже давно. Однако то кризисы мешали, то не хватало политической воли у руководства ЕС. Теперь, похоже, появились реальные подвижки.

Инициаторы проекта обещают, что эта система станет "новым стандартом платежей по всем типам транзакций", включая платежи в магазинах, снятие наличных, а также международные переводы.

Собственно, все эти операции можно делать и сегодня, но общая картина выглядит довольно фрагментарно от страны к стране. Вдобавок фактическими монополистами в сфере платежных операций в настоящее время являются американские компании Visa и Mastercard, потеснить которые и призвана новая европейская система. Планируется, что она начнет работу в 2022 году.

Today is a significant step forward in strengthening the single market and accelerating the European #digital agenda.

Together with 15 major European banks, we launch #EPI, European Payment Initiative, a pan-European #payment solution led by 🇧🇪🇫🇷🇩🇪🇪🇸🇳🇱.

