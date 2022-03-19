Война в Украине снизила в Латвии спрос на путешествия

Тревога, вызванная войной в Украине, снизила спрос на путешествия — латвийцы стали осторожнее с резервациями поездок на ближайшие месяцы, сообщает Латвийское радио. Однако интерес потихонечку возвращается.

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"То, что мы видели с началом войны, что интерес к путешествиям резко снизился", - рассказал руководитель турагентства Ceļojumu bode Каспарс Гегерис. Люди переоценили свои приоритеты, а также решили экономить деньги, а не тратить. Директор турагентства Latvia Tours Иева Кейша рассказала радио, что люди напуганы — клиенты тщательно проверяют маршрут полета, так как беспокоятся, что траектория будет слишком близко к Украине. Поэтому агентство отправляет клиентам траектории полета в Турцию и Египет.

Кроме того, жители обеспокоены дальнейшим ростом цен. Война влияет на цены бензина, всех товаров и услуг. Из-за этого жители предпочитают пересмотреть или отложить поездку, отметила Кейша.

В свою очередь, президент Ассоциации туристических агентов и операторов Инга Каваца считает, что наибольшее беспокойство вызывает сокращение туристов, прибывающих в Латвию. "Один большой рынок входящего туризма для Латвии это Россия. Его теперь не будет как такового. Другой рынок — американский и оттуда не едут в регионы, где вблизи происходят военные действия. Это влияет на всю Европу, так как во многих случаях считается, что война происходит в Европе", - указала Каваца.

Поэтому до тех пор, пока в Украине идет война, Латвия не может рассчитывать на большой объем туристов.