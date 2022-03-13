Санкции сильно сократили потоки грузов в Россию, из нее и через нее. Решение МИД Латвии не выдавать визы россиянам может ударить по всей отрасли автоперевозок, в которой работали тысячи граждан РФ. Об этом порталу Delfi рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации международных автоперевозчиков Latvijas auto Александр Черкасов.

24 февраля Латвия приняла решение прекратить выдачу виз гражданам России. Позже министр Ринкевич пояснил, что визы гражданам России "для продолжения экономических отношений" выдаваться не будут: "Еще раз — визы выдаются только в особых случаях по гуманитарным соображениям. Я призываю серьезно задуматься о том, является ли бизнес с Россией безопасным и необходимым в данных обстоятельствах".

"Помимо всех запретов на товары и перевозки, у нас теперь добавилась тотальная нехватка кадров. Ведь решение Эдгара Ринкевича относится и к рабочим визам категории D и C, а у нас в отрасли работает очень мало граждан Латвии — большинство латвийских дальнобойщиков давно трудятся на европейские компании, — сообщает Александр Черкасов. — У нас грузоперевозки осуществляли граждане третьих стран, большинство — из России".

На сегодня, по данным Автотранспортной дирекции Латвии, выдано и активно порядка 2,5 тысяч разрешений на работу для граждан третьих стран.