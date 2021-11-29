Приближаются новогодние праздники, в которые традиционно наблюдается стремительный рост трат. Однако с учетом влияния пандемии и введенных ограничений не все торговцы и поставщики услуг в этом году могут ожидать привычный новогодний "урожай". Сейчас мы находимся под влиянием разных переменных и неизвестных факторов – финансовая поддержка для вакцинированных, ограничения в магазинах, выросшие цены на энергоресурсы и увеличившаяся квартплата, рост инфляции, дефицит определенных компонентов.

Портал Delfi Бизнес оценивает, какими будут новогодние праздники в торговле и кто извлечет больше всего выгоды в праздничный период.

"Covid-19 и введенные правительством ограничения, направленные на уменьшение распространения вируса, в последние полтора года изменили жизнь практически каждого жителя, а также изменили то, как мы делаем покупки и отмечаем праздники. Принимая во внимание то, какие решения уже были приняты и какие еще будут приняты, в этом году праздники и подготовка к ним могут отличаться от уже несколько подзабытой праздничной суеты", – считает директор аналитического департамента Maxima Latvija Елена Попёнок.

"Приближается конец года и праздничное время, когда обычно наблюдается стремительный рост трат. Большой куш в прошлом году получили торговцы электроникой, книгами и люксовыми товарами. Повезло и тем, кто торгует пищевыми продуктами. Скорее всего, эти отрасли окажутся в выигрыше и в этом году", – прогнозирует главная экономистка Swedbank в Латвии Лива Зоргенфрейя.