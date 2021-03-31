Wizz Air открывает новый маршрут из Риги на Санторини
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Венгерская авиакомпания Wizz Air в июне начнет осуществлять полеты из Риги на греческий остров Санторини.

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Как сообщили порталу Delfi в авиакомпании, первый полет на остров намечен на 12 июня.

Цена билета — от 39,99 евро, полеты будут выполняться по субботам.

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