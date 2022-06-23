Янов сыр продается все хуже — цены выросли
Foto: LETA

Цены на сыр и творог в Латвии в мае были в среднем на 27,8% выше, чем год назад Рига, отчиталось ЦСУ. Торговцы сообщают, что цены выросли, а производители, что обороты пришлось снизить — покупатели не тянут.

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Как сообщила агентству LETA глава ассоциации "Siera klubs" Ванда Давиданова, цена тминного сыра в магазинах сейчас колеблется около 10 евро за килограмм. «В этом году будет серьезный спад (продаж). Мы уже предполагали, что сыр снова станет праздничным продуктом, о чем свидетельствуют последние два-три месяца, когда цены начали резко расти», — сказала Давиданова.

За последние 15 лет Янов сыр постепенно стал повседневным продуктом латвийцев — его потребление утроилось. Однако из-за пандемии производство начало сокращаться – в 2019 году было произведено 200 тонн сыра Иванов, в 2020 году – 165 тонн, а в 2021 году – 163 тонны. А теперь и цены выросли, чего не скажешь о покупательской способности.

Она упомянула, что крупнейшим производителем тминного сыра было АО «Rankas piens», которое раньше могло предложить потребителям аж 113 тонн этого продукта в год, но в этом году обещает около 35 тонн, так как сырье для сыра – творог, сливки, масло, яичная масса сильно подорожало. Цены выросли, но рецепт менять нельзя, так как он одобрен Еврокомиссией.

В то же время руководитель производства АО «Яунпилс пиенотава» Байба Гравите сообщила, что в этом году предприятие планирует не снижать планки и выпустить до 20 тонн сыра. Председатель правления АО "Lazdonas piensaimnieks" Эльвира Утинане также отметила, что предприятие не планирует в этом году сокращать производство тминного сыра — его выпустят 10 тонн.

Янов сыр включен в Реестр охраняемых традиционных продуктов Европейского Союза.

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