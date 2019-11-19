За месяц Россия выдала 28 500 э-виз в Санкт-Петербург. Больше всего — гражданам Эстонии, Латвии и Финляндии

В октябре Россия выдала 28,5 тысячи электронных виз в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

"В октябре этого года для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, например, было оформлено 28,5 тысячи электронных виз. Причем больше всего — гражданам Эстонии, Латвии и Финляндии. Безусловно, количество туристов и поездок с электронными визами будет возрастать", — заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента Сергей Беляев.

Дипломат отметил, что пока есть определенные технические сложности, так как люди сами заполняют визовые анкеты, а правильно вписать в них имя — особенно скандинавское с символами, которые в компьютерной программе не воспринимаются — оказалось достаточно сложным. При этом консульские учреждения дают достаточно подробные объяснения по заполнению анкет.

"Путаница пока есть. Но это, уверен, на начальной стадии. По мере того, как люди привыкнут к этой системе, она будет работать все лучше и лучше", — добавил Беляев.