Забастовки Ryanair могут помешать летним планам туристов

Еще весной большинство европейских стран отказались от коронавирусных ограничений. Наступило долгожданное лето, время отпусков. Казалось бы, никаких проблем - покупаешь билет на самолет и летишь отдыхать. Но не тут-то было. Бешеная инфляция на фоне экономического кризиса, последствия влияния пандемии и война в Украине стали причиной серьезных проблем у авиакомпаний, пишет Turist.ee.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вчера аэропорт Брюсселя отменил все запланированные рейсы из бельгийской столицы из-за забастовок и акций протеста, организованных бельгийскими профсоюзами. Аэропорт работал только на прием самолетов, а вот тысячи жителей Бельгии, планировавшие в эти дни улететь на отдых или по делам, даже не смогли войти в терминал.

Забастовки с полным отказом от обслуживания пассажиров в ближайшее время будут проводить сразу несколько авиакомпаний. Сотрудники требуют поднять зарплату и улучшить условия труда. Отмечается, что в дни забастовок сотрудники авиакомпаний просто не выйдут на работу. А это значит, что будут отменены десятки, если не сотни рейсов.

Так, 23-25 июня свою забастовку проведет авиакомпания Brussels Airlines.

Одна из самых крупных протестных акций пройдет в Ryanair в конце июня-начале июля. Забастовки Ryanair запланированы на следующие даты:

Бельгия: 24-26 июня

Португалия: 24-26 июня

Франция: 25-26 июня

Италия: 25 июня

Кроме того, анонсированы забастовки в Испании: 24-26 июня, 30 июня и 1-2 июля.