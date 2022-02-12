"Для нас это одна страна". Замминистра рассказал, как Украина строит дороги на востоке страны

Строительство дорог и модернизация инфраструктуры осуществляются не только в западной части Украины, но и восточной. Государство надеется, что когда-нибудь страна сможет вернуть временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом порталу Delfi в рамках встречи с журналистами сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

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Найем 10 лет работал журналистом, а после революции в 2013 году стал членом парламента Украины. Так началась его политическая карьера. Теперь Найем работает заместителем министра инфраструктуры и основная его деятельность заключается в проектах по модернизации и реконструкции инфраструктуры.

По словам замминистра, и экономика, и инфраструктура Украины за последние годы переживают большие изменения. Государство полностью перенаправило свои усилия на сотрудничество с европейскими странами, а экономические отношения с Россией были практически полностью прекращены.

"За последние шесть лет мы поменяли структуру экономики, мы перенаправили ее на Европейский союз (ЕС). Наш оборот с европейскими странами за последние пять лет вырос на 45%. Конечно, нам был нанесен и некоторый ущерб, поскольку мы разорвали практически все отношения с Россией. У нас также были проблемы и с Беларусью. Практически вся наша индустрия была связана с СССР и самой Россией", — пояснил Найем.

Политик также подчеркнул, что запланировано много мероприятий по улучшению инфраструктуры. Кроме того, изменения коснутся не только западной, но и восточной части Украины.

"Мы надеемся, что в следующие 10-15 лет мы кардинально поменяем и нашу экономику, и инфраструктуру. Конечно, изменения мы планируем не только в западной части страны, но и в восточной. Да, Донецкая и Луганская области частично оккупированы российскими военными, но, с другой стороны, мы сейчас строим там много стратегических объектов", — указал замминистра инфраструктуры.

Найем заявил, что за последние два года в Украине было реконструировано больше дорог, чем за весь период независимости страны.

"Это 13 000 километров наших дорог, мы также реконструировали 400 мостов на территории почти всей страны, особенно в Восточной Украине, поскольку многие из них были разрушены. В этом году мы планируем реконструировать еще 25 000 километров дорог. Мы очень гордимся этим, многих дорог просто не было. Потому что деньги, которые выделялись на эти цели, куда-то исчезли. Было много проектов, но ни один из них не был завершен. Две недели назад мы закончили строительство Запорожного моста. Реконструкция этого моста началась 65 лет назад и за все эти годы ничего не происходило. Два года назад мы начали этот проект и вот закончили его", — сказал он.

Модернизация в восточных регионах государства проводится не для того, чтобы что-то доказать, подчеркнул Найем. Политик заверил, что так называемые временно оккупированные территории — это по-прежнему Украина. В Донецкой области также планируется построить аэропорт. Раньше аэропорт был расположен в Донецке, но теперь эти территории неподконтрольны Украине.

"Мы делаем это для того, чтобы показать жителям восточной части страны, что мы не делим Украину. Для нас это одна страна. Мы также планируем построить аэропорт в Донецкой области в этом году. Это очень сложно, некоторые люди говорят, что это опасно. Но мы все равно это сделаем", — отметил госчиновник.

Найем указал, что в модернизацию инфраструктуры Донецкой и Луганской областей вкладывается достаточное количество средств. По его словам, Западная Украина не получает больше финансирования, чем Восточная.

"Тратим ли мы меньше денег на восточную часть страны? Нет. Нет никаких правил, ограничений или мер, согласно которым мы должны тратить меньше денег на восточные регионы. Не потому, что мы не боимся. Там живут наши люди. Плотность населения в той части страны гораздо выше, чем на другой стороне Украины. Инфраструктура там гораздо важнее, например, порт Мариуполя. Один из самых значимых портов в нашей стране. Многие говорят, что его могут атаковать одним из первых. Но мы реконструируем дороги, электрифицируем железнодорожные пути", — подытожил замминистра инфраструктуры.