ЕС введет новые пошлины на товары из США
Foto: F64

Евросоюз введет новые таможенные пошлины на товары из США в связи с незаконным субсидированием Вашингтоном концерна Boeing. Об этом заявил в понедельник исполнительный вице-председатель Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"У нас есть решение Всемирной торговой организации (ВТО) по делу Boeing, которое позволяет нам ввести пошлины, и мы занимаемся этим", - передает его слова агентство AFP.

В то же время Домбровскис отметил, что Брюссель открыт для переговоров.

"Как ЕС неоднократно заявлял, мы готовы приостановить или отменить пошлины в любой момент, если США приостановят или отменят свои пошлины", - добавил вице-председатель ЕК.

Споры между ЕС и США о субсидировании авиапроизводителей длятся с 2004 года. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидировании компании Boeing, а Соединенные Штаты жаловались в ВТО на субсидии европейскому авиастроителю Airbus со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

В октябре ВТО разрешила ЕС принять контрмеры из-за субсидирования американского авиастроительного концерна и увеличить пошлины на импорт из США на сумму до $4 млрд в год. В прошлом году организация предоставила аналогичное разрешение США в деле о господдержке Airbus, после чего Вашингтон обложил пошлинами европейские товары объемом $7,5 млрд в год.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv Интерфакс

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv Интерфакс

Tags

Брюссель Airbus Boeing Валдис Домбровскис Вашингтон ВТО Евросоюз США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод