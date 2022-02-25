Еврогруппа готовится к "газовым" санкциям

Еврогруппа рассмотрит вопрос о блокировке импорта российского газа. Министры финансов стран еврозоны проведут заседание в пятницу, сообщает телеканал Euronews.

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Они обсудят будущее экономики ЕС с учётом событий, связанных с вторжением России на территорию Украины, и санкций - уже принятых и планируемых.

Бруно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции: "Мы готовы к последствиям ситуации, в которой будет нанесён удар по экономике России. Вчера мы приняли решение о введении масштабных, эффективных санкций против неё. Расплачиваться за решения Владимира Путина будет российский народ. Российские олигархи заплатят за безумные поступки Владимира Путина. Будьте уверены, пострадает не европейская, не мировая, а российская экономика".

Пока газовые поставки из РФ покрывают 40% энергопотребностей ЕС. Страны еврозоны, вероятно, сделают ставку на увеличение импорта газа из США и Азербайджана.

Валдис Домбровскис, замглавы Еврокомиссии: "Если мы применим пакет масштабных санкций против России, это также будет иметь определенные последствия для экономики ЕС. Мы уже видим некоторую нервозность на финансовых рынках, но в этой ситуации, как Европейский союз, как западный, демократический мир, мы должны отреагировать, и да, это будет сопряжено с определенными экономическими издержками".

По прогнозам, проблемы с поставками и санкции замедлят рост экономики еврозоны, евро по отношению к другим мировым валютам, вероятно, подешевеет. Увеличение расходов на транспортировку газа не из России ухудшат экономические показатели Европы в среднесрочной перспективе. А в долгосрочной - негативный эффект ослабнет.