Еврокомиссия: Экономику ЕС ждет рецессия исторического масштаба

"Европа переживает экономический шок какого не было со времен Великой депрессии", - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя весенний экономический прогноз ЕС.

Экономика еврозоны, согласно представленному в Брюсселе в среду, 6 мая, весеннему экономическому прогнозу ЕС, может просесть на 7,7 процента. "Европа переживает экономический шок, какого не было со времен Великой депрессии", - заявил еврокомиссар по экономике, бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

В частности, Европейская комиссия ожидает, что объем валового внутреннего продукта в 27 странах ЕС в 2020 году уменьшится на 7,4 процента, а в 2021 году вырастет примерно на 6 процентов. При этом для разных государств эти показатели значительно разнятся: от минус 4 процентов в Польше до почти минус 10 процентов в Греции. Разными будут и темпы восстановления экономик. Это, по оценке еврокомиссара, зависит от темпов отмены карантинных ограничений, зависимости экономики от туризма и финансовых возможностей бюджета. Тем не менее, подобное неравенство является серьезной угрозой единству внутреннего рынка и еврозоне. "Мы должны справиться с этой проблемой", - подчеркнул Джентилони.

Уровень безработицы в ЕС, как ожидается, поднимется с 6,7 процента в 2019 году до 9 процентов в 2020 году. Годом позднее, считают в Еврокомиссии, он несколько снизится, остановившись на отметке около 8 процентов. Особенно сложно будет молодым людям, которым предстоит найти свое первое рабочее место.

Прогноз высокой степени неопределенности

Поскольку страны ЕС тратят миллиарды евро на противодействие кризису, вызванному пандемией коронавируса, в комиссии ЕС ожидают рост дефицита бюджетов. Совокупная стоимость государственного дефицита всех государств Евросоюза в 2019 году составляла около 0,6 процента ВВП. Ожидается, что в 2020 году она вырастет до 8,5 процента с последующим снижением до 3,5 процента.

Представляя прогноз, еврокомиссар отметил его исключительно большую неопределенность. Он основывается на том, что страны Евросоюза начнут постепенно ослаблять карантинные меры в мае. Если борьба с пандемией займет более продолжительное время и потребует более серьезных вложений, это может привести к еще большему спаду экономических показателей, отметил Джентилони.