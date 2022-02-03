Еврокомиссия одобрила атомную энергетику и газ

Еврокомиссия решила, что атомная и газовая энергетика отвечают требованиям "таксономии" (или "таксономики"), то есть экономики, не вредящей климату, сообщает телеканал Euronews.

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Эти отрасли пригодятся на период закрытия ископаемых источников. Брюссель изложил в среду свою систему таксономической маркировки, которая поможет частным инвесторам определять, какие капиталовложения в энергетику являются устойчивыми. Еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и Союзу рынков капитала отвергла обвинения в "гринвошинге", то есть попытках выдать за зелёное то, что зелёным не является:

"Я думаю, что мы отмежевались от концепции гринвошинга, представив совершенно прозрачные предложения, - сказала Мэйрид МакГиннесс. - Мы настаиваем на полном раскрытии информации об инвестициях в газ и атом. Думаю, мы очистили здесь мутные воды".

Профильный комиссар сказала Euronews, что использование газа и АЭС - несовершенное решение, но оно необходимо для поэтапного отказа от угля и переключения на энергию Солнца и ветра.

"Мы говорим, что, в ограниченное время, со строгими условиями, газ и атом должны сыграть роль в нашем переходе к более возобновляемому будущему, – продолжала МакГиннесс. - Для них есть место. Инвестиции в них не обязательны, это добровольный инструмент. Он обеспечивает ясность, раскрытие и прозрачность".

Таксономия занимает центральное место в "Зелёном соглашении" стран Евросоюза, цель которого – сведение к нулю разницы между выбросами и поглощением углекислого газа к 2050 году. Вкладывать частный капитал можно будет в те источник энергии, которые признаны экологически чистыми. Такое требование неприемлемо для зелёного евродепутата из Германии:

"Мы хотим иметь таксономию, которая подразумевает направление денег на устойчивые решения, такие как возобновляемые источники энергии, но называть устойчивыми ядерную и газовую энергетику просто неправильно, – сказал Михаэль Блосс. – Нужно называть устойчивыми устойчивые вещи, а не все вещи".

Некоторые национальные правительства, такие как австрийское, угрожают возбудить судебный иск против этого предложения Еврокомиссии. Оно может быть остановлено, если за это проголосуют в Европейском парламенте 20 из 27 государств-членов. Но это маловероятно, учитывая, что у него очень много сторонников.