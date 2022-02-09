Еврокомиссия представила "Закон о чипах"

Вдвое увеличить свою долю на рынке микроэлектроники - такую цель поставил перед собой Евросоюз. На сегодняшний день, только 10% микрочипов производится в Европе. Из-за чего во время кризиса пандемии она оказалась в весьма уязвимом положении, сообщает телеканал Euronews.

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Еврокомиссия представила "Закон о микрочипах", задача которого - предотвратить дефицит в будущем путём создания всей цепочки производства полупроводников, - начиная от исследований, заканчивая непосредственно изготовлением.

Что касается инноваций и разработок, для этого у ЕС есть все необходимые ресурсы. Массовое производство же требует большого объёма инвестиций от государств-членов. Пока производственных мощностей явно недостаёт.

Маргрете Вестагер, вице-председатель Еврокомиссии: "Если ничего не делать, они не появятся. Это означает, что покрытие 100% дефицита финансирования за счёт госсредств может быть оправданным решением. Это требует от нас тщательного изучения проектов, проверки того, что все нормы соблюдаются, что баланс в плане конкуренции не нарушается. Кроме того, важно не допустить гонки за субсидиями в Европе и за её пределами. И это должен быть первый проект такого рода".

В течение восьми ближайших лет ЕС намерен выделить 30 миллиардов евро на строительство производственных объектов. Ещё 15 миллиардов уйдёт на финансирование стартапов, научных исследований и разработок.

В Комиссии называют "Закон о чипах" новой вехой в развитии европейской промышленности. А скептики считают, что более гибкие правила предоставления госсубсидий принесут выгоду скорее богатым странам блока.

Никлас Пуатье, научный сотрудник Bruegel: "Больше возможностей открывается Германии и Франции. Они уже хорошо зарекомендовали себя в этой области. В итоге там и будет локализована высокотехнологичная отрасль. Другие страны, наверное, слишком малы. Некоторые имеют налоговые ограничениями из-за политики жёсткой экономии, в силу нехватки финансовых возможностей. Риск в том, что все преимущества могут получить только крупные государства".

Теперь для вступления в силу закон должен пройти все необходимые законодательные процедуры, рассмотрение в Европарламенте.

Но пока Евросоюз, как и США, планируют привлекать инвесторов господдержкой, мировым лидером по производству микрочипов остаётся Азия. И, вероятно, останется им в обозримом будущем.