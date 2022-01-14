Европейский Союз заблокировал слияние Hyundai и Daewoo

Европейский Союз заблокировал слияние двух крупнейших в мире южнокорейских судостроительных компаний Hyundai и Daewoo. Данная сделка, говорится в заявлении Европейской комиссии, позволила бы новому концерну занять доминирующие позиции на рынке производства танкеров для транспортировки сжиженного природного газа и привела бы к ослаблению конкуренции, сообщает телеканал Euronews.

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Комментируя позицию Брюсселя, вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер отметила:

"Около четверти всего энергопотребления в ЕС приходится на природный газ, большая часть которого импортируется, в том числе, в виде сжиженного природного газа. Танкеры, о которых идет речь в сегодняшнем решении, являются важной частью цепочки поставок СПГ. Эти крупные суда доставляют сжиженный газ из различных регионов в Европу."

Очень небольшое число судостроительных компаний в мире, поясняют в Брюсселе, могут строить танкеры для перевозки СПГ. Таким образом, слияние столь крупных игроков, как Hyundai и Daewoo привело бы к уменьшению выбора и повышению цен для европейских потребителей.

В Южной Корее выразили сожаление по поводу блокирования слияния, которое уже одобрили регуляторы Китая, Сингапура и Казахстана.