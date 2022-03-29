Европейский Закон о цифровых услугах для присмотра за американцами

Ветви власти Евросоюза согласовали Закон о цифровых услугах (или Акт о цифровых рынках), по-английски Digital Markets Act (DMA). На прошлой неделе Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заручилась поддержкой стран-членов ЕС и Европарламента в пользу этого закона, который призван обуздать власть и влияние технологических гигантов Google, Amazon, Apple, Meta и Microsoft. Для этого впервые будет применяться законодательство, а не долгие антимонопольные расследования, как прежде, передает телеканал Euronews.

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Юристы и эксперты считают, что эта инициатива может заставить так называемых Big Tech быть более инновационными.

Министр цифровой экономики Франции Седрик О назвал согласованный закон "самой важной мерой экономического регулирования за последние десятилетия".

Закон о цифровых услугах устанавливает список правил и запретов, направленных на основные методы ведения бизнеса каждого технологического гиганта, и это может иметь международные последствия.

"DMA будет быстро приходить в действие в целом ряде стран. Гибкость, которая была у Big Tech, ограничится, поскольку регулятивная "смирительная рубашка" будет ужесточаться во всем мире", - сказал Иоаннис Коккорис, профессор конкурентного права в Университете королевы Марии в Лондоне.

Зачем создаётся DMA?

Правила Закона о цифровых услугах, которые, как ожидается, вступят в силу в январе 2023 года, знаменуют собой изменение философии в борьбе со злоупотреблениями со стороны крупных платформ.

Вестагер решила прибегнуть к законодательству, разочаровавшись медлительностью антимонопольных расследований. Их объектам предоставляют средства правовой защиты, которые конкуренты критикуют как чрезмерные. При этом в качестве примера часто приводится Google, несмотря на то, что американская компания была оштрафована на более чем 8 миллиардов евро.

После многих лет тщетного преследования нарушений транснациональными корпорациями в бесконечных судебных разбирательствах Брюссель хочет действовать на упреждение. Он вводит около двадцати правил, которые необходимо соблюдать под угрозой штрафов. Задача состоит в том, чтобы действовать быстро и эффективно, прежде чем нечестное поведение уничтожит конкуренцию.

Закон направлен в основном против крупнейших платформ, известных как "Большая пятёрка". Но под него могут подпасть и нескольких других групп, таких как компания онлайн-бронирования Booking или социальная сеть TikTok.

Список ещё предстоит определить в соответствии с уже установленными критериями оборота, рыночной капитализации и количества пользователей.

Что в законодательстве?

Законодательство устанавливает надзор Еврокомиссии за всеми поглощениями бизнеса у этих гигантов, чтобы ограничить захват инноваций из стартапов и избежать шагов, направленных исключительно на устранение конкурента.

Всего в DMA изложено около двадцати правил, призванных пресечь злоупотребления, наблюдаемые в последние годы.

Например, крупным платформам будет запрещено демонстрировать предпочтение к своим собственным услугам. В этом уличили поисковик Google, направляющий пользователя к своему сайту онлайн-покупок Google Shopping.

Новый закон не позволит этим гигантам использовать данные, сгенерированные на их сайте бизнес-клиентами для улучшения конкурентных позиций - в этом обвиняли Amazon.

Закон о цифровых услугах является одним из основных приоритетов председательства Франции в Совете ЕС. Он призван лучше защитить пользователей, сделав обязательным их согласие на перекрестные ссылки на данные из нескольких онлайн-сервисов в целях профилирования для рекламы.

Это предотвратит навязывание на компьютерах или в смартфонах предустановленного программного обеспечения, такого как браузеры или музыкальные приложения, и облегчит использование альтернативных продуктов.

Европарламент также внёс свой вклад, обеспечив добавление функциональной совместимости служб обмена сообщениями, что позволит, например, пользователю Signal общаться с контактом, находящимся в WhatsApp (Meta).

За нарушения предусмотрены штрафы в размере до 10% от мировых продаж и до 20% за повторные нарушения.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, который представил план в декабре 2020 года вместе со своей коллегой Вестагер, сказал:

"ЕС устанавливает "немедленно применимые обязательства, короткие и строгие крайние сроки для исправления любых ошибок и сдерживающие санкции".

Реакция американцев

В заявлении Apple говорится, что она "обеспокоена" тем, что "определенные положения Закона создадут ненужные уязвимости в плане конфиденциальности и безопасности для наших пользователей, в то время как другие запретят нам взимать плату за интеллектуальную собственность, в которую мы вкладываем значительные средства".

Закон позволит создать свободный выбор магазинов программных приложений, в том числе в обход App Store, который давно находится в поле зрения Еврокомиссии.

"Хотя мы поддерживаем многие инициативы DMA в отношении потребительского выбора и функциональной совместимости, мы по-прежнему обеспокоены потенциальными рисками для инноваций и разнообразия выбора, доступным для европейцев", — заявил представитель Google, обещав, что компания изучит окончательный текст и будет сотрудничать с регулирующими органами по его реализации.

Потенциальные последствия Закона о цифровых услугах

"Вопреки опасениям технологических гигантов, новые правила могут стимулировать инновации и передовые бизнес-модели", - говорят эксперты. Для контроля за соблюдением DMA потребуется крупная команда - человек 80.

По словам Алека Бернсайда, партнера юридической фирмы Dechert в Брюсселе, DMA — это лишь первый шаг к тому, чтобы заставить "Большую пятёрку" и другие технологические гиганты играть честно:

"Закон о цифровых услугах не является идеальной панацеей с самого начала, и, без сомнения, большой бизнес попытается его обойти. Рим не был построен за один день, и правила дорожного движения не были идеальными, когда они впервые были задуманы", - сказал он. - В предстоящий период будут составлены новые правила развития цифровой экономики, и Акт от цифровых рынках является критически важным шагом на этом пути".