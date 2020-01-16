Евросоюз настаивает на едином зарядном устройстве для всех смартфонов, планшетов и ноутбуков

Европейская комиссия намерена добиться введения в будущем универсального зарядного устройства для всех смартфонов, портативных и планшетных компьютеров, а также электронных книг, поскольку это уменьшит объемы отходов электронной промышленности на миллионы тонн. Об этом пишет rus.err.ee.

"Комиссия активно поддерживает поиск единого решения самими производителями. В таком случае мы не поставим под угрозу инновации. Однако у комиссии есть следующие ожидания от такого решения: удобство для потребителя, безопасность и перекрестное использование [зарядного устройства] с уменьшением отходов электроники", - сказал еврокомиссар по межинституциональным отношениям и администрации Марош Шевчович.

Еврокомиссия исходит из того, что универсальное зарядное устройство сможет использоваться для зарядки мобильного телефона, портативного и планшетного компьютера. Это требование выдвигается в ситуации, когда число различных типов зарядных устройств, которых в 2009 году насчитывалось около 30, сейчас составляет несколько сотен.

До 2009 года все производители мобильных телефонов использовали зарядные устройства собственного стандарта, которые также могли различаться между моделями одного и того же производителя. После этого под давлением Еврокомиссии появились однотипные решения, привязанные к USB-стандарту. Теперь почти все модели смартфонов в Европе можно зарядить одним из трех основных типов зарядных устройств. Кроме того, появились новые решения: USB-C и беспроводная зарядка.

По словам Шевчовича, универсальное зарядное устройство уменьшит отходы электронной промышленности. Один из рассматриваемых Еврокомиссией вариантов предполагает обязательную продажу смартфонов без зарядного устройства.

Проведенные в Европейском парламенте дебаты на эту тему оказались очень жаркими. По мнению большинства депутатов, Еврокомиссия должна установить конкретный срок, к которому единый разъем для зарядных устройств станет обязательным.

"Очень жаль, что у нас до сих пор нет универсальной зарядки для всех устройств. Давно пора решить эту проблему. Это микроскопическая проблема. Как вообще мы можем заниматься вопросам переработки отходов, если мы не можем решить даже ее. Мы должны найти решение в интересах потребителей. Я знаю, что комиссия пыталась найти решение, но оно должно быть обязательным, а не добровольным", - заявила в своем выступлении евродепутат от датских социал-демократов Кристель Шалдемоз.

Еврокомиссия рассчитывает, что крупные фирмы, как и в 2009 году, добровольно договорятся между собой и сами решат эту проблему.

Сейчас в Европейском союзе люди покупают смартфон или иное мобильное устройство в среднем раз в два года. Число отходов электронной промышленности, создаваемых каждым жителем Евросоюза, оценивается в 16 кг в год.