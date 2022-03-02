Германия закупает СПГ на 1,5 миллиарда евро и продает часть госрезервов нефти

Для пополнения запасов газа немецкое правительство приняло решение срочно выделить дополнительные средства, а для стабилизации цен на нефть — продать часть госрезервов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Правительство Германии приняло решение выделить в экстренном порядке полтора миллиарда евро на закупку сжиженного природного газа (СПГ) для пополнения запасов в немецких газохранилищах. Об этом сообщил представитель немецкого министерства экономики и защиты климата Роберт Северин в среду, 2 марта, на правительственной пресс-конференции в Берлине.

Возможности газовой инфраструктуры ЕС

Средства предоставлены фирме Trading Hub Europe GmbH, работающей на немецком газовом и газотранспортном рынке и среди прочего осуществляющей спотовые сделки по покупке и продаже газа. "Теперь этой кампании предстоит решить, где купить сжиженный газ", — пояснил Северин и добавил, что речь идет о ближайших днях.

В Германии в настоящее время нет ни одного терминала для приема танкеров с СПГ. Строительство двух пока только запланировано. Но это не проблема. "За последние 10 лет газовая инфраструктура ЕС была значительно расширена в том числе и для того, чтобы диверсифицировать пункты закачки газа, — пояснил представитель Минэкономики ФРГ. — Это значит, что, например, газ, принятый в порту Роттердама, может прокачиваться и в Румынию".

Упомянутые полтора миллиарда евро Минфин ФРГ выделил без обычного в таких случаях согласования с бюджетным комитетом бундестага. Сделать это позволяет 112-я статья Основного закона ФРГ, предусматривающая "сверхплановые и внеплановые расходы … в случае непредвиденной и неизбежной необходимости".

Нефтяные резервы для стабилизации рынка

В этот же день стало известно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) — в целях стабилизации цен — решило вывести на рынок 60 млн баррелей из стратегических нефтяных резервов своих стран-членов, часть из которых находится в немецких хранилищах. Доля Германии в резервах МЭА составляет 5,4 процента, а самих немецких запасов, по закону, должно хватить на 90 дней. Сейчас их больше — на 93 дня.

До сих пор Германия распечатывала свои стратегические запасы нефти только три раза: во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов, из-за ущербов, причиненных нефтяной отрасли США ураганами "Катрина" и "Рита" в 2005 году, и вследствие остановки экспорта нефти из Ливии в 2011-м.

Обсуждается эмбарго на импорт российских энергоносителей

На той же правительственной пресс-конференции речь шла о возможном эмбарго на импорт странами ЕС угля, нефти и газа из России. На такой мере, в частности, настаивает Польша и призывает Германию присоединиться.

Отвечая на вопросы журналистов, Роберт Северин из Минэкономики признал, что и такие санкции против России находятся на стадии обсуждения: "И если на уровне ЕС будут приняты соответствующие решения, то, разумеется, и такие санкции будут введены".