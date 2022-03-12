Глава "Норникеля": Время работает против экономики России

Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин - против экспроприации собственности иностранных компаний, заявивших об уходе из России. Такое мнение он высказал в интервью РБК, которое издание публикует в субботу, 12 марта. Ранее краткий комментарий бизнесмена на этот счет приводил Telegram "Норникеля".

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"Конфискация — она, конечно, в нашей стране ассоциируется с упомянутым мной 1917 годом, — для нас нежелательна", — отметил он.

По мнению Потанина, собственность может быть поглощена профильными инвесторами, выкуплена "и российскими инвесторами, и зарубежными из тех стран, которые не собираются с нами прерывать отношения". "Но это должно быть по какой-то справедливой цене и цивилизованным, легитимным образом. Это важно и с точки зрения дальнейшего функционирования этих предприятий", — полагает глава "Норникеля". По его версии, "когда воцарится мир" в Украине, многие из зарубежных компаний вернутся в РФ.

Потанин: "За день" заместить ушедших инвесторов не удастся

Предприниматель при этом предостерег, что "за день" заместить ушедших инвесторов — в том числе на турецких и китайских — не удастся. "Есть проблема и с поставками комплектующих, и с воздушными перевозками, воздушным транспортом. Так что не будем здесь излишне обольщаться и относиться к этому легко", — констатировал бизнесмен.

"Время работает против нас"

Владимир Потанин считает, что последствием широкомасштабных санкций в отношении РФ может быть глобальная экономическая рецессия. "Время в этом смысле работает против нас, поэтому нам надо по возможности быстрее завершать решение своих проблем и вступать в равноправный диалог с нашими партнерами", — подчеркнул он.

По ранее газета "Известия" передала, что в Генпрокуратуру РФ уже направлен список из 59 зарубежных компаний, которые планируется национализировать. Среди них — Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.