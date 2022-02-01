Как ЕС ответил бы на прекращение поставок российского газа?

Эскалация напряженности между Россией и Украиной заставила Запад беспокоиться о том, не будет ли перекрыт "газовый кран" в Европу. Брюссель и Вашингтон активизировали поиск альтернативных вариантов поставок, сообщает телеканал Euronews.

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В совместном заявлении, опубликованном на прошлой неделе, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден пообещали тесное сотрудничество в энергетической безопасности.

А после недавней встречи с министрами энергетики стран ЕС во Франции профильный еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что Союз ведёт переговоры о возможности увеличения закупок газа для него с такими партнерами, как Азербайджан.

Нехватки газа будут серьезными



Согласно опубликованному на прошлой неделе исследованию брюссельского аналитического центра Bruegel, если, в худшем случае, российский газ полностью перестанет поступать в Евросоюз, то подготовленных мер по восполнению образовавшихся нехваток будет недостаточно. (Авторы Б.МакВильямс, Г.Сгараватти, С.Тальяпьетра. и Г. Захманн "Может ли Европа безболезненно выжить без российского газа?" Блог Bruegel, 27 января 2022 г.)

Один из авторов, старший научный сотрудник центра Симона Тальяпьетра сказала Euronews, что для Европы, возможно, будет повторяться сценарий нефтяного кризиса 1970-х годов:

"Наша статья в значительной степени основана на исследовании, в котором делается вывод о том, что перед Европой стоят две задачи: найти замену поставкам российского газа и обуздать внутренний спрос, чтобы пережить социально-экономическую бурю.

Некоторым предприятиям, возможно, придется перейти на более короткий производственный график или полностью закрыться.

Правительствам, возможно, потребуется разработать чрезвычайные планы действий и определить первоочередные функции, не терпящие перебоев, например, отопление жилых домов или производство электроэнергии.

Три сценария на случай скорого прекращения поставок

Если Россия и все другие поставщики продолжат добычу и перекачивание газа на нынешнем уровне, то в апреле 2022 года объёмы в хранилищах в целом по ЕС сократятся до минимума, дающего примерно 320 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии.

Если Россия прекратит поставки в начале февраля, то объём хранения достигнет минимального уровня в 140 ТВтч в апреле 2022 года.

Если вдобавок к прекращению поставок из России, будут экстремально холодные погодные условия, то к концу марта 2022 года общеевропейские хранилища опустеют совсем.



Поэтому в краткосрочной перспективе ЕС, вероятно, сможет пережить внезапное прекращение импорта российского газа.



Способна ли трубопроводная система ЕС перекачивать больше?



И да, и нет. Возьмём, к примеру, Пиренейский полуостров, на котором находится много импортных терминалов СПГ (сжиженного природного газа). Газ там охлаждён до жидкого состояния для простоты и безопасности хранения и транспортировки).

Этот регион может импортировать газа на 40 ТВтч в месяц, а сам потреблять - только 30 ТВтч. Трудности возникают с транспортировкой избыточного газа в остальную Европу, учитывая, что существующие трубопроводы позволяют передавать не более 5 ТВтч в месяц.

Более того, трубопроводная система Центральной и Восточной Европы предназначена для доставки импорта к конечным потребителям с Востока.

Несмотря на инвестиции в реверсивные мощности и новые трубопроводы, если с Запада будет поступать слишком много газа, то узкие места в этой системе могут помешать поставкам достаточного количества газа в самые восточные части ЕС или на Украину.

Какие еще имеются варианты поставок?



В принципе, существующая инфраструктура позволяет импортировать больше газа из Норвегии и Северной Африки, а также дополнительные объёмы СПГ, которые в совокупности могут заменить текущий импорт из России. Но одно дело иметь инфраструктуру, другое дело иметь газ.

Норвегия уже объявила, что поставляет в ЕС столько, сколько может, и что глобальные рынки СПГ скоро перестанут справляться со спросом. Нечто подобное сказал и Алжир.

Добыча газа внутри Евросоюза сильно ограничена - как в Нидерландах, так и в других странах.

В настоящее время Соединённые Штаты ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Европу.

Катар - один из крупнейших в мире производителей СПГ. Он продает 3/4 своей добычи в азиатские страны и поставляет около 5% своего газа в Европу.

Что, если поставки российского газа прекратятся на годы?



Пережить оставшуюся часть зимы без российского импорта может быть сложно, но ещё труднее было бы управлять европейской экономикой в ​​течение нескольких лет без этого газа. Ещё есть время к этому подготовиться. Нужно будет также восполнить значительные объёмы.

В 2021 году экспорт российского природного газа в ЕС составил около 1700 ТВт-ч. Его необходимо будет заменить, если Россия полностью прекратит экспорт в Европу.

У ЕС есть запасные мощности по импорту примерно 1800 ТВтч от альтернативных поставщиков. Теоретически это позволит ЕС полностью заменить потоки из России.

Но это было бы в лучшем случае очень дорого, а в худшем - невозможно физически и политически.