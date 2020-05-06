Когда и как разрешат европейцу отдохнуть за границей?

Ходить через границу к друзьям, заправляться зарубежным бензином, делать покупки в соседней стране - с такими привычными занятиями жителям приграничных регионов пришлось расстаться после инфекционной вспышки. Ездить внутри Евросоюза разрешают только при соблюдении определенных условий, пишет портал телеканала Euronews.

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По мере приближения отпусков в тёплое время, европейцы мирятся с тем, что в этом году им будет недоступен пляжный отдых.

Но их спешит обнадёжить правительство Греции, где коронавирус более или менее удалось сдержать. Афины намерены вновь открыть страну для гостей 1 июля.

"Мы всё ещё формулируем медицинские протоколы, но вполне вероятно, что нам придётся тестировать пассажиров перед полётом – на всякий случай, - говорит министр туризма Греции Харис Теохарис. - Мы надеемся, что руководство ЕС возьмёт на себя инициативу достичь общеевропейского соглашения. Безусловно, есть страны, которые хотят двигаться в этом направлении. И первая среди среди них - Греция. Но мы не можем ждать! ".

Как и другие страны южной Европы, Греция стремится спасти свою туриндустрию от краха. Компании сектора, в основном малые и средние, скорее всего, обанкротятся, если пропустят летний сезон.

Пока не выработаны общеевропейские рекомендации о том, как открыть популярные туристические направления без угрозы для здоровья людей.

Одну идею выдвинула Хорватия, нынешняя страна-председатель ЕС: "Мы предлагаем некий сертификат, свидетельствующий об отсутствии риска или о сниженном риске, - говорит министр внутренних дел Давор Божинович. - Думаю, что он был бы полезен для всех - не только для владельцев и персонала гостиниц, но и для путешественников, для туристов".

Эксперты уже готовят хорватское предложения к практической реализации. Между тем, не все местные жители хотят увидеть огромные толпы возле достопримечательностей и на курортах.

"Зелёный" евродепутат из Франции предупреждает об опасности скопления праздных масс в период и после пандемии:

"Распространение вируса через зарубежные путешествия – это безрассудство в краткосрочной перспективе, - говорит Карима Делли. – Имеет смысл совершать короткие поездки по региону, в котором вы живете".

Вопрос, когда снова открыть внутриевропейские границы, должны решить национальные правительства. На них оказывается огромное давление со многих сторон, чтобы это произошло поскорее - как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.