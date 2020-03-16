Коронавирус в Литве: 17 заболевших и 5 миллиардов на спасение бизнеса

В понедельник правительство Литвы объявило пакет экономических мер по сокращению ущерба компаниям и работникам от кризиса, вызываемого коронавирусом. Государство поможет работодателям сохранить рабочие места и предоставит налоговые льготы бизнесу.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Совокупная сумма намеченных мер достигает почти 2,5 млрд евро, кроме того, правительство планирует повысить лимит заимствований — после утверждения, можно будет дополнительно заимствовать 5 млрд евро.

В течение трех месяцев государство будет помогать бизнесу сохранять рабочие места, покрывая часть трудового простоя или часть оплаты за простой работникам. Работникам должна быть обеспечены выплата, которая бы не была ниже минимальной месячной зарплаты.

Правительство позволит компаниям отложить уплату налогов или распределить налоги по договорному графику, без пени. Налогоплательщики также будут освобождены от штрафов, пени, будут остановлены действия по взысканию недоплаченных налоговых выплат. При этом на льготы будут претендовать лишь те компании, которые не будут вынуждать работников выходить в неоплачиваемый отпуск или увольнять их.

После утверждения плана премьер Саулюс Сквернялис призвал бизнес не увольнять работников, а использовать меры компенсации.

В плане поощрения экономики предусмотрен 1 млрд евро, по полмиллиарда евро — здравоохранению и на сохранение рабочих мест, ликвидности компаний. Еще 2,5 млрд евро будут составлять меры Центробанка.

Сквернялис подчеркнул, что работникам бюджетных организаций, которые работают в экстремальных условиях, будут выделены надбавки.

"Работникам бюджетного сектора, которые работают в условиях карантина, им можно и нужно выплатить дополнительные надбавки за эти условия, в которых им приходится работать. Средства для этого есть, нехватку нельзя оправдать. У каждого ведомства есть право установить адекватные надбавки", — сказал премьер.

Решением Кабмина в Литве с понедельника введен карантин, в Литву запрещен въезд большинство иностранных граждан, а жителям страны запрещен выезд из Литвы, закрыты большинство магазинов, все учреждения общественного питания, спортивные, развлекательные учреждения, музеи, школы, однако запреты не касаются передвижения товаров.

Как считают экономисты Банка Литвы (Центробанка, ЦБ), под воздействием последствий коронавируса экономика страны в этом году сократится приблизительно на 1,2%. Ранее Центробанк прогнозировал в этом году рост в 2,5%.

В понедельник, 16 марта, в Литве были установлены еще три новых случая коронавируса. Все три зараженных недавно вернулись из-за рубежа: два — из Австрии, третий — из Доминиканской Республики.

С учетом трех новых случаев в Литве теперь подтверждено 17 случаев COVID-19. Первая пациентка, у которой была диагностирована эта инфекция, уже выздоровела и выписана.