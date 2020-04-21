Премьер Баварии официально подтвердил отмену "Октоберфеста"
Foto: Reuters/Scanpix

Премьер-министр федеральной германской земли Бавария Маркус Зёдер подтвердил, что знаменитый фестиваль пива "Октоберфест" в этом году решено отменить из-за коронавируса, сообщает BR.de.

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В дополнение к "Октоберфесту" также отменен Баварский центральный сельскохозяйственный фестиваль, который должен был пройти параллельно с пивным фестивалем.

По словам Зёдера, в связи с отменой фестивалей и, возможно, других народных гуляний, для организаторов будут предусмотрены большие кредитные программы.

"Октоберфес" должен был пройти с 19 сентября по 4 октября текущего года.

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