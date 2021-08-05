Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардером, но в этом ей помогла не музыка

Певица Рианна, родившаяся в Барбадосе и ставшая знаменитой после переезда в США, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире: по подсчетам журнала Forbes, ее состояние составляет 1,7 млрд долларов. Впрочем, большую часть доходов ей принес вовсе не музыкальный бизнес, который, однако, помог ей завоевать всемирную популярность.

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Как сообщают эксперты Forbes, основная часть состояния 33-летней Рианны - капитализация компании по производству косметики Fenty Beauty - ее 50% пакет в этом бизнесе оценивается в 1,4 млрд долларов. Еще около 270 млн долларов стоит 30% другой связанной с ней фирмы Savage x Fenty, выпускающей нижнее белье. И только оставшаяся сумма приходится на доходы от музыкальной и актерской карьеры.

Богаче Рианны в мире шоу-бизнеса - только одна женщина - это американская телеведущая Опра Уинфри, состояние которой Forbes оценивает в 2,7 млрд долларов.

Рианна основала компанию Fenty Beauty в 2017 году, для названия она использовала свою фамилию (полное имя певицы - Робин Рианна Фенти).

При создании фирмы она стала партнером транснациональной корпорации LVMH. В числе прочего LVMH принадлежат популярные торговые марки товаров класса "люкс", такие как дизайнерская одежда Christian Dior и Louis Vuitton, шампанское Moët & Chandon, коньяк Hennessy и другие.

Революционный подход

Рианна заявила, что новая фирма попытается создать продукты для всех типов женщин и стала предлагать 40 различных оттенков для основы под макияж. В то время такой подход был беспрецедентным. В результате за первый же год эта линия принесла доход более 550 млн долларов, а компании-конкуренты стали расширять ассортимент оттенков для своей косметики.

"Многие женщины не могли купить косметику, которая подходила бы к тону их кожи, - объяснила Guardian Шеннон Койн из консалтинговой компании Bluestock Advisors. - Были только оттенки для светлой кожи, среднего тона, смуглой и темной кожи. Но мы все знаем, что реальность выглядит иначе. И [Fenty Beauty] был одним из первых брендов, который сказал: "мы хотим работать для самых разных людей".

Впрочем, некоторые бизнес-начинания Рианны не были столь же успешными. В этом году она согласилась закрыть торговую марку своей одежды Fenty, которая просуществовала менее двух лет.

В публикации Forbes сказано, что компании Рианны работают успешнее, чем созданные некоторыми ее коллегами по шоу-бизнесу, в том числе Kylie Cosmetics американской модели Кайли Дженнер, KKW Beauty звезды телевизионных шоу Ким Кардашьян, а также Jessica Alba's Honest Company актрисы Джессики Альбы.

По размерам состояния от Рианны отстает певица Мадонна (размеры ее богатства Forbes оценивает в 550 млн долларов), Селин Дион (455 млн) и Бейонсе (420 млн).

Рианна - одна из самых популярных исполнительниц мира, ее записи разошлись тиражом около 250 млн на разных видах носителей, однако последний сольный альбом певицы вышел еще в 2016 году.