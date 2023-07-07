Саммит НАТО: в Каунасском аэропорту возможны изменения времени рейсов, меняется график движение поездов

"Поскольку часть делегаций Вильнюсского саммита НАТО на следующей неделе прибудет через Каунасский аэропорт, обслуживание пассажиров в принципе не будет нарушено – возможны только изменения времени рейсов", - говорит представитель оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

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"В Каунасском аэропорту никаких серьезных ограничений не предусмотрено", - сказал Василяускас в интервью радиостанции LRT в пятницу.

По его словам, коммерческие полеты в аэропорту будут совмещены с прилетом самолетов специальных делегаций. Около 30 самолетов останутся на ночь в Каунасе и Вильнюсе.

Большинство делегаций, прибывающих на саммит НАТО, приземлятся в Вильнюсском аэропорту, некоторые из них будут доставлены на эксклюзивных самолетах.

В целом в Литву прибудут самолеты 50 делегаций.

Меняется расписание на некоторых маршрутах поездов

По данным компании NATO LTG Link , изменения на некоторых железнодорожных маршрутах ждут 10–13 июля. В эти дни возобновится железнодорожное сообщение между Вильнюсским аэропортом и ж/д вокзалом, поезда по этому маршруту будут курсировать 24-36 раз в день, пишет ru.delfi.lt.

Сообщается также, что чаще будут курсировать поезда на маршруте Вильнюс-Каунас. На остальных маршрутах перемен не ожидается. Глава LTG Link Линас Баужис сказал, что пассажиры, которые на следующей неделе намерены пользоваться услугами железной дороги, должны приезжать на вокзал заранее. "Мы призываем пассажиров учесть изменения в расписании общественного транспорта и планировать поездку заранее, чтобы приехать на вокзал минимум с запасом в 20 минут", – отметил он.

В дни саммита НАТО будет закрыта часть улиц и районов столицы Литвы, изменится расписание общественного транспорта. Жителей призывают приезжать на вокзал заранее и пользоваться общественным транспортом, который 10-13 июля будет бесплатным. 11 июля на железнодорожном маршруте Вильнюс-Каунас добавят два утренних и два вечерних поезда.

12 июля утром будут курсировать поезда с увеличенным числом вагонов, а вечером ждут дополнительные рейсы.