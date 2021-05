СМИ сообщили о возможных причинах развода Билла и Мелинды Гейтс

Поводом для развода сооснователя Microsoft Билла Гейтса с женой Мелиндой могли быть контакты бизнесмена с американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Эпштейна обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними, он совершил самоубийство в тюрьме в августе 2019 года, сообщает РБК.

Газета пишет со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, а также на слова бывшего сотрудника благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, что контакты ее мужа с Эпштейном были "одним из источников для беспокойства" Мелинды.

По словам экс-сотрудника фонда, ее опасения по этому поводу возникли еще в 2013 году, после того, как они с Биллом встретились с Эпштейном. Она сказала об этом мужу, однако он продолжил общение с Эпштейном.

The Wall Street Journal сообщает, что Мелинда Гейтс консультировалась с адвокатами по разводам с 2019 года. Она называла брак с сооснователем Microsoft "безвозвратно разрушенным", уточняет газета.

В частности, Мелинда несколько раз созванивалась со своими адвокатами в октябре 2019 года, в то же время, когда The New York Times выпустила статью об Эпштейне и Гейтсе. В ней газета утверждала, что они встречались несколько раз. По данным The New York Times, эти отношения завязались уже после того, как Эпштейна обвинили в преступлениях на сексуальной почве.

Представитель Гейтса Брижитт Арнольд тогда же заявляла, что двое предпринимателей общались по вопросам благотворительности. По словам Арнольд, Гейтс сожалел об этом и признавал, что встречи с Эпштейном были ошибкой.

В пятницу представитель Гейтса заявил The Wall Street Journal, что бизнесмен остается верен своему заявлению от 2019 года, не добавив ничего к этому.

О разводе Гейтсов после 27 лет брака стало известно 3 мая.