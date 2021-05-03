В Калифорнии вновь открылся Диснейленд – пока лишь для жителей штата. Всемирно известный парк аттракционов оставался закрытым более 13 месяцев из-за пандемии. Сейчас ситуация здесь заметно улучшилось, около трети калифорнийцев уже сделали прививки, и власти штата разрешили парку возобновить работу, сообщает телеканал Euronews.

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Многие посетители говорят, что Диснейленд для них сейчас – лучшее лекарство после продолжительных ограничений:

– У меня годовой абонемент, поэтому я приходила сюда два – три раза в неделю, а иногда даже пять раз. Но когда парк закрылся, мне было очень трудно. Ведь это действительно счастливое и волшебное место, когда сюда приходишь, забываешь обо всех проблемах и просто радуешься жизни.

– Было очень здорово, мы побывали на многих аттракционах. Возможно, это потому что пускают меньше людей, чем обычно. Мы хотели быть среди первых и приехали к шести утра. Но они открылись раньше, чем по расписанию, и всех впустили.

Потери компании из-за закрытия парков исчисляются миллиардами долларов. Без работы тогда остались 32 тысячи человек. Теперь около трети из них, пройдя дополнительный инструктаж, связанный с мерами безопасности, снова смогли выйти на работу.