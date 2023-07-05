В палангском кафе услугу зарядки телефона включили в счет

В Паланге одному отдыхающему пришлось заплатить в кафе не только за обед, но и за возможность зарядить телефон. Ресторан объяснил свое решение объективными причинами и не намерен отказываться от взимания платы, пишет ru.delfi.lt.

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Арвидас (настоящее имя редакции известно) решил пообедать в кафе недалеко от моря. "Я сел у столика на улице, заказал "обед дня" и попросил немного зарядить мой телефон. Бармен сказала, что это возможно, но услуга платная. Я удивился", – рассказывает мужчина. Он думал, что раз он - клиент, услугу ему предоставят бесплатно. "Мне ответили - неважно, клиент или нет, придется платить. Говорю, ладно. Меня это насмешило. Накануне я был в другом кафе, там зарядили без проблем. И вообще, мне первый раз пришлось платить за эту услугу, – сказал Арвидас. - За зарядку телефона внесли в счет – 1 евро. А счет принесли с конфетками. Меня это развеселило о рассмешило, я ведь был один – взрослый мужчина", – рассказывает собеседник.

"Мы ввели плату много лет назад. Мы приняли такое решение, потому что у нас часто заряжают электрические самокаты, Iqos, телефоны, планшеты. У нас ограниченное количество розеток, поэтому мы решили брать символическую плату - 1 евро. Официанты всегда предупреждают, что услуга - платная", – сказали представители кафе.

Евро берут независимо от типа заряжаемого прибора и его мощности. "Это первая жалоба, остальные: кто не против - заряжает, кто не хочет платить - не заряжает. Мы не видим тут ничего плохого, будем дальше взимать плату", - отметили представители кафе-ресторана.

Арвидас решил чаевые не оставлять. "С одной стороны, можно понять, что это услуга, с другой - мне как клиенту это кажется странным и неприятным. Я расценил это как чаевые, больше не оставил", – сказал мужчина.