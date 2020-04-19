Венеция думает об ограничении туризма

Коронавирусная пандемия может надолго изменить отношение венецианцев к туристам. Во всяком случае, теперь власти города на воде допускают возможность ужесточения ограничений для туризма. В Венеции это стало одной из самых обсуждаемых тем,пишет портал телеканала euronews.com.

Всё дело в том, то теперь местные жители и чиновники увидели, как может измениться город, если на улицах не будет толп туристов. "Мы перешли от одной крайности к другой, — объясняет глава ассоциации Venessia Маттео Секки. — Несколько месяцев назад здесь было не протолкнуться, а теперь тут пустынно".

Ограничения, связанные в пандемией, подорвали экономику Венеции, основанную на туризме. Каждый год сюда приезжали десятки миллионов гостей. Но с конца февраля жизнь в городе замерла, причём надолго, — опасается владелица Capisini Hotel Group Марианна Серандрей:

"Вначале мы говорили об одном-двух месяцах, а затем о трех-четырех, многие говорят о возобновлении деятельности co следующего года. Мы видим, что в основном сейчас планируют на февраль и март 2021".

В мэрии предлагают рассматривать происходящее как возможность решить давно назревшую проблему. Активисты призывали спасти город от туристов, теперь власти говорят о введении дневных квот на число приезжих, чтобы изменить отношение к турпоездкам.

"Это будет возможность перейти к разумному туризму с туристами, которые находят время, чтобы не спеша разобраться во всём без безумных турпоездок прошлого", — объясняет вице-мэр Венеции по экономическому развитию Симоне Вентурини.

Критики реформы говорят о финансовых потерях из-за сокращения турпотока. Главный вопрос: сможет ли Венеция перестроить свою экономику с учётом новых реалий.