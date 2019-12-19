Адвокат Киркорова отрицает факт продажи квартиры певца из-за долга банку ABLV Bank

Квартира певца Филиппа Киркорова по стартовой стоимости свыше 193 млн рублей (2,78 млн евро) была выставлена на торги из-за удовлетворенного Таганским судом иска ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к музыканту. Об этом сообщается на сайте судебной организации. Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что квартира останется у исполнителя и ни о каких торгах из-за долгов по ликвидируемому латвийскому банку ABLV Bank речи не идет.

Отмечается, что к выплате более 54 млн рублей (0,78 млн евро) задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору суд принудил как самого исполнителя, так и ООО "Филипп Киркоров Продакшн", однако в исковых требованиях значилась сумма около 230 млн рублей (3,31 млн евро).

Согласно судебному решению, взыскание обращено на имущество Киркорова, которое было заложено по кредиту, а именно квартиру, через продажу с публичных торгов. Кроме того, продаже также подлежит установленная в квартире бытовая техника.

Киркоров не мог выплатить долг по техническим причинам

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что квартира останется у исполнителя и ни о каких торгах из-за долгов по ликвидируемому латвийскому банку ABLV Bank речи не идет. Об этом он рассказал "Газете.Ru".

"Вы [журналисты] это придумали. Ни о каких торгах даже речи нет, квартира останется у Филиппа Киркорова", — сказал Добровинский.

Также он обвинил журналистов, что они пустили этот слух.

"Это юридическая девственность… Мы не собираемся с этим разбираться. Зачем разбираться с человеческой глупостью? Пусть живут с этим", — добавил адвокат Киркорова.

По его словам, Киркоров не мог выплатит долг по техническим причинам. В частности, из-за того, что после закрытия банка артист не знал кому переводить средства.

"Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал 4 млн евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли. Теперь решение за Филиппом Киркоровым. По прошествии нескольких дней мы решим, будем ли подавать апелляцию", — заключил Добровинский.